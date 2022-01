Armani cancela desfiles em razão de aumento de casos de Covid-19

O estilista italiano Giorgio Armani anunciou nesta terça-feira, 4, o cancelamento dos desfiles de alta costura e moda masculina marcados para janeiro devido ao aumento de novos casos da Covid-19 na Europa, em decorrência da propagação da variante Ômicron. O desfile de moda masculina outono/inverno de 2022-23 da Emporio Armani aconteceria durante a Semana de Moda de Milão, na Itália, enquanto a passarela de alta costura primavera/verão 2022 era esperada em Paris, na França.

“A decisão foi tomada com relutância pelo estilista, após cuidadosa consideração, devido ao agravamento da situação epidemiológica”, disse em nota. Segundo a grife italiana, “o desfile continua a ser, como o estilista tem afirmado reiteradamente, um momento fundamental e insubstituível, mas a proteção da saúde e segurança dos colaboradores e do público volta a ser uma prioridade”.

A Armani foi a primeira a fechar seus eventos no início da pandemia de Covid-19, ainda em fevereiro de 2020, realizando o desfile de moda sem público. A Câmara Nacional de Moda da Itália, por sua vez, confirmou a Semana de Moda masculina agendada para os dias entre 14 e 18 de janeiro.

O Conselho de Moda de Milão anunciou em dezembro que 22 marcas, de Armani a Zegna, estariam realizando desfiles ao vivo, com apenas nove optando por apresentações digitais. Isso foi feito, após o sucesso dos desfiles de roupas femininas de setembro, que contou com 40 prévias ao vivo nas passarelas, com exigências de máscara e número limitado de convidados.