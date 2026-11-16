Anvisa proíbe venda de duas marcas de percarbonato de sódio
Produtos de limpeza fabricados por empresas desconhecidas devem ser apreendidos; veja os nomes
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda e determinou a apreensão de duas marcas de percarbonato de sódio, tipo de alvejante que faz sucesso nas redes sociais, por falta de registro. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 16.
A medida prevê que os saneantes não podem ser fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados em propagandas nem utilizados.
Segundo a agência, os produtos Brankissimo Alvejante e Alveclean – Tira Manchas em pó são fabricados por empresas desconhecidas e produzidos “sem regularização sanitária por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação”.
Orientações da Anvisa para os consumidores de saneantes
Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas e hospitais) são considerados saneantes. Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária e desinfetante são alguns exemplos.
No documento “Orientações para os consumidores de saneantes”, a Anvisa orienta o consumidor de que todo saneante deve ter as seguintes informações no rótulo:
- O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto;
- A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério da Saúde;
- A frase “Antes de usar, leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como usá-lo;
- Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;
- O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” ou “USO PROFISSIONAL”, este produto somente poderá ser utilizado por profissional habilitado.
O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler. Além disso, a agência recomenda não comprar nem usar:
- Saneantes vendidos por ambulantes em carros, peruas ou caminhões;
- Saneantes vendidos em garrafas de refrigerante e outras bebidas;
- Produtos que não tenham data de fabricação, prazo de validade e número de lote;
- Produtos que estejam em grandes volumes (barris, bombonas ou tonéis) e que sejam passados para outra embalagem no momento da compra.