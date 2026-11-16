Ler Resumo





A Anvisa proibiu a venda e determinou a apreensão de duas marcas de percarbonato de sódio, alvejante popular nas redes sociais, por falta de registro e fabricação por empresas desconhecidas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Entenda os riscos e as orientações para identificar saneantes seguros.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda e determinou a apreensão de duas marcas de percarbonato de sódio, tipo de alvejante que faz sucesso nas redes sociais, por falta de registro. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 16.

A medida prevê que os saneantes não podem ser fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados em propagandas nem utilizados.

Segundo a agência, os produtos Brankissimo Alvejante e Alveclean – Tira Manchas em pó são fabricados por empresas desconhecidas e produzidos “sem regularização sanitária por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação”.

Orientações da Anvisa para os consumidores de saneantes

Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas e hospitais) são considerados saneantes. Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária e desinfetante são alguns exemplos.

Continua após a publicidade

No documento “Orientações para os consumidores de saneantes”, a Anvisa orienta o consumidor de que todo saneante deve ter as seguintes informações no rótulo:

O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto;

A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério da Saúde;

A frase “Antes de usar, leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como usá-lo;

Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;

O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” ou “USO PROFISSIONAL”, este produto somente poderá ser utilizado por profissional habilitado.

Continua após a publicidade

O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler. Além disso, a agência recomenda não comprar nem usar:

Saneantes vendidos por ambulantes em carros, peruas ou caminhões;

Saneantes vendidos em garrafas de refrigerante e outras bebidas;

Produtos que não tenham data de fabricação, prazo de validade e número de lote;

Produtos que estejam em grandes volumes (barris, bombonas ou tonéis) e que sejam passados para outra embalagem no momento da compra.