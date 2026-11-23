Ler Resumo





A Anvisa proibiu a venda e o uso de todos os lotes do Shampoo em barra Anticaspa DC Biocosméticos com indicação infantil. O item não possui autorização sanitária necessária para rotular ou divulgar o produto para crianças. Saiba mais detalhes sobre as regras e o impacto da resolução.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 23, a venda do Shampoo em barra Anticaspa DC Biocosméticos com indicação de uso para o público infantil. A medida vale para todos os lotes do produto.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, o item, fabricado pela empresa Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, não tem a autorização necessária para afirmar em seu rótulo que possui indicação de uso para crianças.

A medida menciona um dispositivo legal que considera infração grave ou gravíssima rotular produtos abrangidos pela lei ou fazer publicidade deles em desacordo com as normas sanitárias ou com as condições de registro e autorização.

A determinação proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e o uso do produto. A proibição se refere apenas aos xampus em barra anticaspa com indicação de uso para crianças.