Uma marca associada a produtos voltados para longevidade e vitalidade teve produtos apreendidos e proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por falta de registro sanitário. Os itens que foram alvo da medida incluem o TZ Gold, à base de tirzepatida; o Retatrutide, da marca AYUS Genetics; e o GHK-Cu, também da AYUS Genetics.

De acordo com a resolução, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 26, as substâncias eram vendidas como medicamentos de uso humano, mas não têm registro na Anvisa.

A marca se apresenta como uma “empresa de biogenética especializada em peptídeos modernos para a longevidade humana”. O conteúdo do site institucional é em espanhol.

“A ausência de regularização sanitária impede sua circulação ordinária como medicamentos no território nacional”, justificou a Anvisa na medida. O órgão proibiu a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos indicados.

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Embora o peptídeo GHK-Cu seja permitido no Brasil para uso cosmético tópico, a substância é proibida nas formas injetáveis e oral pela agência.

No caso da retatrutida, a substância é experimental, ou seja, está em testes e ainda não foi aprovada para uso ou comercialização em nenhum lugar do mundo. Ela é estudada para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

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As ações de fiscalização se aplicam a pessoas físicas ou jurídicas e veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos da marca AYUS Genetics.

Como saber se medicamento é autorizado pela Anvisa

Um medicamento autorizado é aquele que possui registro sanitário ou outra forma de regularização válida concedida pela Anvisa. Na prática, isso significa que o produto passou pelas etapas de fiscalização do órgão e pode ser fabricado, importado, distribuído, vendido e utilizado dentro das condições aprovadas.

Esses remédios atendem aos pré-requisitos estabelecidos pela Anvisa para garantir qualidade, segurança e eficácia aos consumidores.

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Para verificar se um medicamento é autorizado pela Anvisa, basta acessar a página oficial Consultas Anvisa. Na embalagem, busque pelo nome do produto ou número do CNPJ da empresa que fabricou a substância.

Se a plataforma indicar que seu status é “ativo” ou “válido”, o produto está regularizado, ou seja, é autorizado pela Anvisa. Já se estiver “inativo” ou “inválido”, significa que o medicamento não está regularizado e seu uso é proibido pela agência.

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A Anvisa também possui uma “lista de emagrecedores irregulares“, que compila produtos dessa categoria cuja segurança, eficácia e qualidade não foram avaliados pelo órgão ou estão sendo comercializados de forma irregular.

A lista está atualizada para o período de 2020 a 2024 e inclui produtos similares ao “50 ervas”, composto de ervas para emagrecimento proibido desde 2020 no Brasil e que contém substâncias que podem causar danos ao fígado.

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Todos os produtos da lista foram sujeitos a ações de fiscalização sanitária, como determinação de recolhimento, além de proibição de fabricação, distribuição, comércio, propaganda e uso, entre outras.