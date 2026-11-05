Anvisa proíbe produtos de limpeza vendidos sem registro; veja marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 4, a apreensão de saneantes sem registro. Entre os itens proibidos estão todos os produtos de limpeza da marca Peregrino Nacional.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, os itens eram fabricados pela empresa Peregrino Nacional Indústria e Distribuidora de Equipamentos e Produtos de Limpeza Ltda. sem autorização de funcionamento para a fabricação. Os produtos não podem mais ser fabricados, distribuídos, divulgados, comercializados nem utilizados.

A medida também estabelece a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos saneantes Eco Clean Percarbonato de Sódio, de origem desconhecida, e do saneante Brankíssimo, produzido pela Cardaya Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Segundo a Anvisa, os produtos estavam sendo vendidos sem registro por empresas sem autorização de funcionamento. A medida se aplica a todos os lotes dos produtos das marcas mencionadas.

Continua após a publicidade

Orientações da Anvisa na hora de comprar saneantes Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas e hospitais) são considerados saneantes. Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária e desinfetante são alguns exemplos. No documento “Orientações para os consumidores de saneantes“, a Anvisa orienta o consumidor que todo saneante deve ter as seguintes informações no rótulo: Continua após a publicidade O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto;

A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério da Saúde;

A frase “Antes de usar, leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como usá-lo;

Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;

O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” ou “USO PROFISSIONAL”, este produto somente poderá ser utilizado por profissional habilitado. O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não permitam a leitura. Além disso, a agência recomenda não comprar nem usar: Continua após a publicidade Saneantes vendidos por ambulantes em carros, peruas ou caminhões;

Saneantes vendidos em garrafas de refrigerante e outras bebidas;

Produtos que não tenham data de fabricação, prazo de validade e número de lote;

Produtos que estejam em grandes volumes (barris, bombonas ou tonéis) e que são passados para outra embalagem no momento da compra.