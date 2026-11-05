Anvisa proíbe produtos de limpeza vendidos sem registro; veja marcas
Segundo a agência, itens estavam sendo comercializados por empresas sem autorização de funcionamento
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 4, a apreensão de saneantes sem registro. Entre os itens proibidos estão todos os produtos de limpeza da marca Peregrino Nacional.
Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, os itens eram fabricados pela empresa Peregrino Nacional Indústria e Distribuidora de Equipamentos e Produtos de Limpeza Ltda. sem autorização de funcionamento para a fabricação. Os produtos não podem mais ser fabricados, distribuídos, divulgados, comercializados nem utilizados.
A medida também estabelece a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos saneantes Eco Clean Percarbonato de Sódio, de origem desconhecida, e do saneante Brankíssimo, produzido pela Cardaya Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Segundo a Anvisa, os produtos estavam sendo vendidos sem registro por empresas sem autorização de funcionamento. A medida se aplica a todos os lotes dos produtos das marcas mencionadas.
Orientações da Anvisa na hora de comprar saneantes
Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas e hospitais) são considerados saneantes. Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária e desinfetante são alguns exemplos.
No documento “Orientações para os consumidores de saneantes“, a Anvisa orienta o consumidor que todo saneante deve ter as seguintes informações no rótulo:
- O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto;
- A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério da Saúde;
- A frase “Antes de usar, leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como usá-lo;
- Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;
- O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” ou “USO PROFISSIONAL”, este produto somente poderá ser utilizado por profissional habilitado.
O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não permitam a leitura. Além disso, a agência recomenda não comprar nem usar:
- Saneantes vendidos por ambulantes em carros, peruas ou caminhões;
- Saneantes vendidos em garrafas de refrigerante e outras bebidas;
- Produtos que não tenham data de fabricação, prazo de validade e número de lote;
- Produtos que estejam em grandes volumes (barris, bombonas ou tonéis) e que são passados para outra embalagem no momento da compra.