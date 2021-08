Anvisa não autoriza CoronaVac para crianças e adolescentes

A Anvisa não autorizou nesta quarta-feira, 18, o uso da CoronaVac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A solicitação havia sido feita pelo Instituto Butantan com base em dados de um estudo realizado na China, onde o imunizante já está sendo aplicado em pessoas dessa faixa etária.

Os diretores da Anvisa reconheceram que a vacina é segura e eficaz e decidiram manter a manter a autorização para uso emergencial da vacina em adultos, mas alegaram que não há dados suficientes para aprovar o uso neste público.

A relatora do processo, a diretora Meiruze Freitas, pediu que o Butantan envie dados recentes sobre o desempenho da vacina, conforme previsto no processo de uso emergencial do imunizante. Ela ainda recomendou que o Ministério da Saúde “considere a possibilidade de indicação de uma dose de reforço em caráter experimental para quem recebeu duas doses de CoronaVac, especialmente imunossuprimidos, idosos e em especial os idosos acima de 80 anos”.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: