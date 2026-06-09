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Saúde

Anvisa determina recolhimento e suspensão da venda de fórmula infantil

Produto não possui regularização sanitária nem comprovação de que cumpre requisitos de segurança e qualidade; empresa diz que atua com formulações manipuladas

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h55 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h06
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Anvisa determina recolhimento e suspensão da venda de fórmula infantil Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento da fórmula infantil 1ª e 2ª Infância da marca Essentia Pharma, fabricada pela HKM Farmácia de Manipulação Ltda, por descumprimento de regras sanitárias e inconsistências na rotulagem. Esses problemas, além de colocar a saúde de bebês em risco, podem induzir o consumidor ao erro, de acordo com a agência.

Na resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 8, a Anvisa informou que o produto estava sendo comercializado como fórmula infantil “sem possuir a regularização sanitária adequada”.

Também disse que a marca utiliza rótulos, informações e alegações que dão a entender que o produto era uma fórmula infantil autorizada.

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“Isso expõe lactentes e crianças pequenas — um público extremamente vulnerável — a riscos à saúde e pode induzir o consumidor ao erro quanto à natureza e à qualidade do produto”, afirmou, em nota.

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Ainda de acordo com a agência, não há comprovação de que a fórmula infantil “atenda aos requisitos de segurança, composição, qualidade e valor nutricional exigidos”.

Além do recolhimento, a medida prevê a suspensão da comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso da fórmula.

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Empresa diz que produto é fórmula manipulada

Em nota, a HKM Farmácia de Manipulação Ltda informou que está ciente da publicação da Anvisa, mas declarou que o produto suspenso é uma fórmula manipulada, de modo que se enquadra em uma regulação específica, diferente da que rege o setor de alimentos.

“A formulação citada não é um produto de venda livre, mas uma preparação magistral, ou seja, fórmula manipulada, elaborada individualmente e apenas mediante prescrição médica”, afirmou.

A empresa disse que segue as exigências técnicas e sanitárias do setor de produtos manipulados, como “controle de qualidade, rastreabilidade, rotulagem, estabilidade e análises microbiológicas”.

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Por fim, afirmou que está à disposição para prestar esclarecimentos e que avalia medidas a serem adotadas diante da suspensão.

“A empresa avaliará as medidas regulatórias, administrativas e jurídicas cabíveis para o adequado esclarecimento da questão e permanece à disposição para prestar todas as informações necessárias, reafirmando seu compromisso com a segurança dos clientes, a transparência e a atuação responsável no setor magistral.”

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