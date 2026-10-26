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Saúde

Anvisa determina recolhimento de suplemento e picolé com ingredientes não autorizados

Produtos possuem componentes que ainda não passaram por avaliação de segurança para uso em alimentos, segundo agência

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 11h58
Pote de suplemento Equaliv Body Strong Protein sabor cacau, com 550g, contendo 16g ou 32g de proteína por dose, sem açúcar, poliol, lactose e glúten
De acordo com Anvisa, suplemento continha alegações de saúde não autorizadas (Equaliv/Reprodução)
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Anvisa determina recolhimento de suplemento e picolé com ingredientes não autorizados Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 26, o recolhimento de um suplemento alimentar e de um picolé por presença de ingredientes não autorizados. As resoluções que preveem ainda a suspensão da fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso dos produtos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

O suplemento apontado como irregular pela agência foi o Body Strong Protein (sabor cacau) da marca Equaliv, fabricado pela Althaia S.A Indústria Farmacêutica.

Segundo a Anvisa, o suplemento alimentar contém peptistrong, proteína de fava hidrolisada, um ingrediente que ainda não foi submetido a avaliações de segurança para uso em alimentos.

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“Além disso, foi verificada publicidade irregular com a veiculação de alegações de saúde/ terapêuticas não autorizadas como ‘prevenção de sarcopenia’ e ‘suporte nutricional para preservação da massa magra em pessoas que usam canetas emagrecedora (GLP-1)’. Também foi identificada a ausência da denominação de venda no rótulo do produto”, diz texto da resolução.

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Picolé com melatonina

A Anvisa também determinou o recolhimento do Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0., fabricado pela empresa ABB Gelateria Ltda.

“A proibição foi motivada pelo fato de alguns ingredientes do produto, melatonina e inositol, não terem passado por avaliação de segurança para uso em alimentos”, explicou.

De acordo com a agência, tanto a melatonina quanto o inositol estão autorizadas apenas para uso em suplementos alimentares. No caso do inositol, a utilização também é permitida em composto líquido pronto para consumo.

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Os suplementos de melatonina são conhecidos como auxiliares na regulação do sono, mas é importante destacar que não se tratam de medicamentos para insônia.

A reportagem entrou em contato com ambas empresas e aguarda posicionamento.

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Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações

 

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