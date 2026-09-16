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Saúde

Anvisa determina apreensão de produtos com moringa, também conhecida como ‘árvore da vida’; veja lista

Itens incluem cápsulas de café, chá e pó orgânico; uso do ingrediente em alimentos é proibido no Brasil desde 2019

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 15h00
Seis frascos brancos de Moringa da Paz, suplemento de Moringa Oleifera, com rótulos azuis claros e detalhes verdes. Cada frasco contém 30g e 60 cápsulas veganas
Moringa: cápsulas de café, chá e pó orgânico da marca Moringa da Paz são apreendidos pela Anvisa (Reprodução/Reprodução)
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Anvisa determina apreensão de produtos com moringa, também conhecida como ‘árvore da vida’; veja lista Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de uma série de produtos com Moringa oleifera, planta nativa da Índia também conhecida como acácia-branca ou “árvore da vida”. Os itens incluem cápsulas de café, chá e pó orgânico, todos da marca Moringa da Paz.

A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, aponta que a moringa é um “ingrediente cuja segurança de uso como alimento não foi comprovada“. Segundo a agência, os produtos eram comercializados sem a devida regularização junto ao órgão e eram divulgados com alegações de propriedades medicinais, terapêuticas e relacionadas à saúde não permitidas em alimentos.

A Anvisa adverte que a moringa não possui comprovação de segurança de uso em alimentos, em quaisquer formas de apresentação, como chá, cápsulas, comprimidos, barras, pó, bebida, entre outros. Veja abaixo a lista dos produtos da marca Moringa da Paz que foram proibidos:

  • Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera;
  • Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
  • Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
  • Chá Orgânico de Moringa Oleífera.
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No Brasil, o uso e a comercialização de produtos alimentícios produzidos a partir da Moringa oleifera já são proibidos desde 2019.

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“Os produtos à base de moringa passaram por avaliação de segurança em diversas ocasiões por parte da Anvisa, mas não foram aprovados, pois efeitos genotóxicos (capacidade de danificar o material genético e consequente desenvolvimento de câncer) e hepatotóxicos (danos ao fígado) não puderam ser afastados”, adverte o órgão, em nota.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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