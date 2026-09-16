Anvisa determina apreensão de produtos com moringa, também conhecida como ‘árvore da vida’; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de uma série de produtos com Moringa oleifera, planta nativa da Índia também conhecida como acácia-branca ou “árvore da vida”. Os itens incluem cápsulas de café, chá e pó orgânico, todos da marca Moringa da Paz.

A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, aponta que a moringa é um “ingrediente cuja segurança de uso como alimento não foi comprovada“. Segundo a agência, os produtos eram comercializados sem a devida regularização junto ao órgão e eram divulgados com alegações de propriedades medicinais, terapêuticas e relacionadas à saúde não permitidas em alimentos.

A Anvisa adverte que a moringa não possui comprovação de segurança de uso em alimentos, em quaisquer formas de apresentação, como chá, cápsulas, comprimidos, barras, pó, bebida, entre outros. Veja abaixo a lista dos produtos da marca Moringa da Paz que foram proibidos:

Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera;

Pó Orgânico de Moringa Oleífera;

Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera;

Chá Orgânico de Moringa Oleífera.

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No Brasil, o uso e a comercialização de produtos alimentícios produzidos a partir da Moringa oleifera já são proibidos desde 2019.

“Os produtos à base de moringa passaram por avaliação de segurança em diversas ocasiões por parte da Anvisa, mas não foram aprovados, pois efeitos genotóxicos (capacidade de danificar o material genético e consequente desenvolvimento de câncer) e hepatotóxicos (danos ao fígado) não puderam ser afastados”, adverte o órgão, em nota.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações