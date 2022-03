Anvisa aprova mais dois autotestes de Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira 2, dois novos autotestes de Covid-19. Atualmente, são seis os autotestes autorizados pela agência no país. “Para obter o registro, os produtos foram avaliados quanto à segurança, o desempenho e o atendimento aos requisitos legais exigidos aos autotestes”, informou a Anvisa.

Por ser um produto que permite que a pessoa realize todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional, um dos principais pontos de atenção da agência para a análise dos autotestes é a usabilidade, que inclui as orientações de uso e as instruções em linguagem simples que permita qualquer pessoa usar o teste de forma correta.

Um deles é o Autoteste COVID-19 Ag, registrado pela empresa Biosul Produtos Diagnósticos e fabricado na China pela Hangzhou Alltest Biotech Co. O outro é o SGTi-flex COVID-19 Ag – SELF TEST, registrado pela empresa Kovalent do Brasil e fabricado pela Sugentech, na Coréia do Sul. Ambos são do tipo que utiliza swab nasal.