Ana Maria Braga sofre lesão nos olhos, médico explica quadro
Apresentadora relatou que dormiu com o ar-condicionado quente ligado durante a noite
Ana Maria Braga contou nesta quarta-feira, 16, que sofreu uma fissura na córnea depois de dormir com o ar-condicionado quente ligado durante a noite. Segundo ela, o ressecamento provocou dor intensa e a fez acordar chorando. Em conversa com a coluna GENTE, Juliana Lasneaux, oftalmologista do CBV-Hospital de Olhos, explica quadro médico:
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“O ar seco pode deixar o olho mais ressecado. Quando a córnea fica exposta, provavelmente pode ter dormido com o olho um pouco aberto, aí pode ressecar, provocar uma ceratite que causa uma dor intensa. A córnea é altamente nervada, então dói bastante. Ela tendo dormido com o olho um pouco aberto ou já tendo o olho seco, mesmo que consiga fazer a oclusão completa, pode sofrer alguma frouxidão na pálpebra. Isso facilita o ressecamento. Mesmo quem tem a oclusão completa da pálpebra pode ressecar, principalmente na época de inverno, que é bem mais seca. O ar condicionado deixa o ambiente mais seco, diminui ainda mais a umidade do ar”.