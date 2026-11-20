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Uma nova onda de COVID-19 atinge o Brasil, com a variante XFG/Stratus impulsionando o aumento de infecções em 17 estados e DF. Apesar dos testes positivos dispararem, especialistas ponderam que não há alarme pandêmico, mas reforçam a importância da vacinação, especialmente para grupos vulneráveis, devido a sintomas como dor de garganta e rouquidão.

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O mundo aprendeu a conviver com o coronavírus, mas ele está longe de ser página virada. No Brasil, os sinais de uma nova onda de infecções brotaram nas últimas semanas. Dezessete estados e o Distrito Federal registraram crescimento significativo da doença responsável pela pandemia que monopolizou a atenção e o noticiário global entre 2020 e 2023. Embora a situação seja bastante diferente do que se vivenciou com a crise sanitária, sem motivos para alarmismos, especialistas ponderam que não se deve menosprezar o patógeno. O número de testes positivos decolou de 1% para 17% em três meses, o maior patamar do ano, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou um salto nas internações por síndrome respiratória aguda grave, desencadeada pelo vírus — a prova de que ele continua causando problemas potencialmente sérios, sobretudo em grupos mais vulneráveis.

A variante da vez é a XFG, também conhecida como Stratus, descendente da famosa linhagem ômicron, ligada a uma das escaladas virais durante a pandemia. Ela está por trás de 90% das amostras de pacientes analisadas pela área de vigilância genômica do Ministério da Saúde. “Não é completamente inesperado que o vírus tenha esses picos de tempos em tempos”, diz a infectologista Rosana Richtmann, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. “Ele nunca foi embora e tem capacidade de sofrer mutações genéticas, assumindo novas características.” Ao que tudo indica, a XFG ganhou terreno graças a dois fatores. “A variante parece ter maior transmissibilidade, e estamos vivendo mudanças climáticas em alguns locais que favorecem a disseminação”, explica Richtmann. Em São Paulo, por exemplo, dias de chuva e temperatura mais baixa em plena primavera colaboraram para o cenário, inclusive por propiciar aglomeração em locais fechados.

A alta de infecções, contudo, não significa um eventual retorno pandêmico. “A consequência mais temida dos vírus respiratórios é lotar hospitais e unidades de terapia intensiva, com o colapso do sistema de saúde e o prejuízo a outras pessoas sem a doença”, diz o infectologista Hugo Boechat, vice-diretor de assistência e vigilância em saúde do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. “No momento, o número de hospitalizações permanece baixo e não pressiona o sistema.” Um estudo que perfilou a nova variante concluiu que ela demonstra “a evolução contínua e silenciosa do Sars-CoV-2”, mas não é mais grave nem teria maior capacidade de escapar dos anticorpos gerados pela vacinação. Por ora, o número de quadros severos no Brasil é compatível com a oscilação nos casos gerais. Em 2026, o país notificou 118 920 episódios de covid até 9 de novembro — 3 641 evoluíram com gravidade e 445 pessoas morreram, cifras muito menores que as anotadas durante a pandemia.

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Ainda assim, o agente viral em circulação chamou atenção pelos sintomas peculiares: além de febre, mal-estar e congestão nasal, causa dor de garganta, rouquidão e alteração na voz. A maioria das infecções é limitada e tende a melhorar em coisa de uma semana. Mas a doença pode progredir para falta de ar e outras complicações em grupos de maior vulnerabilidade: bebês, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunidade comprometida que não se vacinaram. “Observamos que 68% das mortes no período aconteceram entre indivíduos acima de 65 anos, o que só reforça a importância da vacina”, diz Richtmann. O imunizante é indicado justamente a esse público, que deve checar a caderneta e a necessidade de atualização das doses. “As pessoas que têm menos de 60 anos, não têm comorbidades nem fazem parte dos grupos especiais e já receberam a vacina, não precisam tomar de novo”, afirma a médica Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia. “Mas aquelas que nunca se vacinaram devem tomar, mesmo não fazendo parte dessa população.” A picada é o melhor recurso inventado para se defender da covid. Uma doença que não é mais o inimigo número 1 da humanidade, mas que já provou que não pode ser negligenciada.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022