Alagoas e Minas confirmam casos de coronavírus: são 25 no Brasil

A Secretaria Estadual de Saúde do Alagoas informou, neste domingo (8), a identificação do primeiro caso de Covid-19 no estado. O paciente é um homem de 42 anos que voltou da Itália há cinco dias e procurou atendimento em Maceió por apresentar os sintomas típicos da doença – coriza, tosse e febre. Ele está em isolamento domiciliar e sua situação é considerada estável. Mais tarde, o Ministério da Saúde informou que Minas Gerais também tem um quadro confirmado. Ainda não há informações sobre o doente.

O estado de São Paulo também confirmou o acréscimo de três confirmações à lista de suspeitos: ao todo, são 16 casos de coronavírus confirmados. Destes, 15 residem na Capital e um em Santana do Parnaíba. Os três novos casos têm histórico de viagem à Itália, Japão e um se infectou a partir de contato com pessoa com COVID-19. Todos estão estáveis e em isolamento domiciliar. Ao todo, são 25 infectados no país.

Ontem, o Rio de Janeiro atestou seu terceiro caso – uma mulher de 42 anos que acompanhou a paciente confirmada no sábado (7) em viagem à Itália. Os primeiros sintomas apareceram no dia seguinte ao retorno ao Brasil, que aconteceu no dia 4 de março.