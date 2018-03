‘Aedes aegypti’ pode infectar cães

Popularmente conhecida como ‘verme do coração’, a dirofilariose canina é uma zoonose que acomete os cães, afetando o coração. O que poucos sabem é que seu transmissor é o mosquito Aedes aegypti, também transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A partir da picada, o mosquito deposita as larvas da dirofilariose na pele canina que, com o tempo, se encaminham até o átrio direito do coração, comprometendo a passagem de sangue.

Por ser uma doença silenciosa, o animal só apresentará os primeiros sintomas após seis meses, em média. Falta de ar, diminuição de peso e tosse em excesso podem ser indícios da enfermidade.

Como prevenção, médicos veterinários indicam aos tutores que coloquem coleiras repelentes nos cães, bem como façam a aplicação anual de um medicamento preventivo.

Caso um cão doente seja picado, o mosquito pode transmitir a doença em seguida para humanos.

Quando não tratada, geralmente com antibióticos por cerca de 30 dias, a doença pode levar o cão à morte.

Profissionais relataram três casos da doença em animais no Ceará.