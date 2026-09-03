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Saúde

A relação pouco conhecida entre estatinas e a memória

Iniciar o tratamento para colesterol alto logo após diagnóstico de diabetes pode proteger a cognição

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 07h00 | Atualizado em 3 set 2026, 11h20
foto de montagem de linhas formando um cérebro
Em defesa das artérias do cérebro: estatinas reduziram risco de demência vascular (Foto: Veja Saúde/VEJA)
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Há doenças que anunciam sua chegada com estardalhaço e outras que se aproximam nas pontas dos pés. A demência é dessas últimas.

Ela não acontece de um dia para o outro: vai se formando ao longo de décadas, silenciosa, muito antes de a primeira palavra escapar da memória ou de o caminho de casa parecer, de repente, desconhecido.

É justamente por causa desse tempo longo que a ciência tem deslocado sua atenção do tratamento — hoje, ainda, sem cura — para algo mais promissor: a prevenção, feita cedo, quando o cérebro ainda tem muito a preservar.

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Foi nesse território que se debruçou um estudo dinamarquês apresentado no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia e publicado na revista científica The Lancet Regional Health – Europe. E ele traz uma pergunta elegante em sua simplicidade: para quem descobre diabetes tipo 2, o momento em que se começa a tomar estatina — aquele remédio já conhecido por baixar o colesterol e proteger o coração — faz diferença para o risco futuro de demência?

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Os números impressionam pela escala. Os pesquisadores acompanharam 132. 585 dinamarqueses que desenvolveram diabetes tipo 2 e que nunca haviam usado estatinas, seguindo-os por mais de sete anos, em média.

Usando os registros nacionais de saúde do país — de uma completude que faz inveja a qualquer sistema — dividiram as pessoas em três grupos: quem começou a estatina logo, no primeiro ano após o diagnóstico; quem começou mais tarde, entre um e cinco anos; e quem não começou.

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O padrão que emergiu tem uma lógica quase cronológica. Entre os que não usaram estatina, o risco de desenvolver demência em dez anos foi de 3,9%. Entre os que começaram tarde, 3,5%. E entre os que começaram cedo, 3,3%. Traduzindo em risco relativo: iniciar o remédio no primeiro ano associou-se a uma redução de 15% no risco de demência; começar mais tarde, a uma queda de 10%. Quanto antes, portanto, melhor — como se houvesse uma janela de oportunidade que se fecha aos poucos.

Há um detalhe que dá ainda mais credibilidade ao achado. O benefício apareceu sobretudo na demência de origem vascular, aquela ligada ao entupimento e ao sofrimento dos pequenos vasos do cérebro — exatamente o tipo de dano que as estatinas, ao limpar o colesterol das artérias, teriam como combater.

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Já na doença de Alzheimer, cuja biologia segue outros caminhos, não houve efeito. Essa coerência — o remédio ajuda onde faz sentido biológico e não ajuda onde não faria — é o tipo de sinal que separa uma associação plausível de uma coincidência estatística.

Aqui, porém, entra a parte que um médico honesto não pode omitir. Este é um estudo observacional. Ele mostra que dois fatos andam juntos — começar a estatina cedo e adoecer menos de demência —, mas não prova que um seja a causa do outro.

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É possível que quem procura tratamento logo seja também quem cuida melhor da própria saúde de mil outras maneiras, e que parte do benefício venha daí. Os autores, cuidadosos, usaram um método sofisticado para imitar um sorteio de laboratório, mas reconhecem: só um verdadeiro ensaio clínico, com pessoas distribuídas ao acaso entre tomar ou não o remédio, poderá dar a palavra final.

Vale lembrar que ensaios anteriores, feitos com outro desenho, não encontraram esse efeito protetor sobre a mente.

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Então o que fazer com essa informação hoje? Nada de correr à farmácia atrás de uma pílula para blindar o cérebro — a estatina não é e ninguém deve tratá-la como um suplemento de memória.

Mas a instrução prática já é sólida por outro motivo: quem tem diabetes tipo 2 e indicação para estatina tem excelentes razões, ligadas ao coração e às artérias, para não adiar esse tratamento. Se, de quebra, houver também um dividendo para a mente lá na frente, tanto melhor.

No fim, talvez seja essa a lição mais bonita do estudo. A saúde do cérebro na velhice não se decide na velhice. Ela vai sendo escrita, linha por linha, nas escolhas silenciosas de décadas antes — inclusive na hora, aparentemente banal, em que se decide começar um remédio.

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