A mamografia pode esconder um alerta para o infarto

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Um renomado médico americano aponta que a mamografia, além do câncer de mama, pode revelar calcificações arteriais, um importante indicador de risco cardiovascular. Um estudo recente corrobora essa conexão, mostrando como essas informações, muitas vezes ignoradas, podem ser cruciais para a prevenção em milhões de mulheres.

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Na manhã do último dia 7 de novembro, em Chicago, coube ao médico americano Eric Topol abrir o congresso da American Heart Association (Associação Americana do Coração), o maior encontro de cardiologia do ano. Diretor do Instituto Translacional da Scripps Research, na Califórnia, e um dos médicos mais citados do mundo, ele escolheu um tema incômodo: “Oportunidades perdidas na medicina cardiovascular”.

Em vez de anunciar um remédio revolucionário, Topol listou ferramentas que já existem, já foram validadas e simplesmente não são usadas.

O inventário começa pelo básico: prescrever exercício de forma individualizada, a medida que ele considera a mais poderosa para um envelhecimento saudável do coração. Passa pelos escores de risco genético, que custam cerca de 20 dólares; pelo eletrocardiograma portátil, feito em segundos; e pelo ultrassom de bolso, que ele usa no lugar do estetoscópio há mais de uma década. Inclui ainda a fotografia da retina interpretada por inteligência artificial e a medição da inflamação nas artérias do coração.

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Mas o ponto que mais me chamou a atenção foi outro: todo exame de imagem guarda informações que vão muito além do motivo pelo qual foi pedido. E, nessa direção, Topol citou um exemplo concreto: a mamografia.

Linhas que falam do coração

Na mamografia, além dos nódulos e das microcalcificações que interessam ao rastreamento do câncer, o radiologista frequentemente enxerga finas linhas brancas acompanhando os vasos. São as calcificações arteriais da mama, depósitos de cálcio na parede das artérias. Elas não têm relação com câncer. Por décadas, foram vistas como achado banal e, muitas vezes, nem chegavam ao laudo.

Topol lembrou à plateia que o estado de Maryland virou essa página. Desde 1º de outubro de 2026, uma lei estadual sancionada em maio obriga os serviços de mamografia a informar a paciente, no laudo doresultado, quando essas calcificações são identificadas, orientando-a a conversar com o médico sobre seu risco cardiovascular. É a primeira legislação do tipo. Para Topol, isso deveria valer para todas as mamografias.

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O que a ciência mostra

O argumento ganhou força com um estudo publicado em março no European Heart Journal, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Pesquisadores da Universidade Emory e da Clínica Mayo analisaram as mamografias de 123.762 mulheres sem doença cardiovascular conhecida, acompanhadas por cerca de sete anos. Um programa de inteligência artificial mediu automaticamente a área de cálcio nas artérias da mama, uma espécie de “escore de cálcio” da mamografia.

As calcificações apareceram em 16% a 26% das mulheres, conforme o centro. E o risco subiu em degraus. No grupo da Emory, cerca de 4 em cada 100 mulheres sem calcificação tiveram infarto, AVC, insuficiência cardíaca ou morte no período; entre aquelas com calcificação grave, foram 28 em cada 100 – em parte porque eram, em média, 13 anos mais velhas.



Mas, mesmo após considerar o PREVENT, a calculadora de risco hoje recomendada pelas diretrizes americanas, a calcificação grave quase triplicou a chance de eventos (aumento de 180% a 229%). Cada milímetro quadrado a mais de cálcio somava de 2% a 3% de risco.

O sinal também apareceu em mulheres com menos de 50 anos, justamente as que as calculadoras, muito dependentes da idade, tendem a classificar como de baixo risco. E há um dado revelador: a calculadora só pôde ser aplicada em uma minoria das participantes, por falta de exames completos no prontuário. A mamografia, por outro lado, já estava feita.

O exame consagrado que poucos fazem

A medicina já tem um instrumento consagrado para enxergar cálcio nas artérias: o escore de cálcio coronário, uma tomografia rápida do coração. Há uma diferença essencial. As calcificações da mama se depositam na camada média da parede arterial e refletem enrijecimento dos vasos. O escore, por sua vez, mede diretamente as placas de aterosclerose nas coronárias – a própria doença que leva ao infarto. Por isso, é a referência para refinar o risco cardiovascular. O problema é que se trata de um exame pouco disponível na rede pública e fora do alcance da grande maioria dos brasileiros.

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A mamografia joga em outra posição. Não substitui o escore de cálcio, mas já está feita: o SUS realizou 4,4 milhões delas em 2025, e o acesso foi ampliado para mulheres de 40 a 74 anos. Registrar as calcificações arteriais no laudo não custaria um centavo a mais aos cofres públicos, nem exigiria nova radiação. Seria transformar um exame de rotina em porta de entrada para a prevenção cardiovascular de milhões de brasileiras.

Análise realista

É preciso pé no chão antes de incorporar a ideia, claro. Trata-se de um estudo observacional, que mostra associação, não causa. O ganho na capacidade de prever eventos, somado ao PREVENT, foi real, mas modesto.



Ainda não existe um protocolo consagrado do que fazer diante do achado, e por isso radiologistas da Universidade Johns Hopkins se opuseram à lei de Maryland, considerando-a prematura. Calcificação arterial na mama é um marcador de risco, não diagnóstico de doença cardíaca.

É aqui que entram os médicos. O ginecologista, muitas vezes o único especialista que a mulher visita com regularidade, deve estar atento a esse achado e aproveitá-lo para rastrear diabetes, colesterol alterado e hipertensão.



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O clínico e o cardiologista também precisam valorizar a informação, que pode justificar uma avaliação de risco mais cuidadosa. A doença cardiovascular é a principal causa de morte entre as brasileiras e segue subdiagnosticada.

Para a leitora, o recado é simples: se o laudo mencionar calcificações vasculares, leve a informação ao seu médico. O coração pode estar mandando um aviso por um exame que você nunca imaginou. Ignorá-lo seria desperdiçar mais uma oportunidade.