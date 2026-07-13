🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

A lei do foco e as atitudes que podem salvar sua concentração

Especialistas holandeses lançam guia para preservar uma das capacidades cognitivas mais arruinadas pela vida moderna

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 17h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h20
Mulher jovem com cabelo crespo, vestindo blusa escura, sentada à mesa com um notebook prateado à frente, cobrindo o rosto com as mãos em sinal de cansaço ou estresse. Uma caneca laranja e um celular estão na mesa
Falta de foco: rotina entre telas catapultou o problema (Foto: Luis Alvarez/Getty Images)
Continua após publicidade
A lei do foco e as atitudes que podem salvar sua concentração Priorizar nos meus resultados Google

O foco é um estado mental que fica no meio do caminho entre o tédio e o estresse. Eis uma lei que o psicólogo holandês Mark Tigchelaar pensou ter descoberto sozinho até que, entre aulas e pesquisas, um aluno lhe mostrou que o princípio já tinha sido formulado no início do século XX por dois estudiosos americanos. Eles desenvolveram a Lei de Yerkes-Dodson, que merece ser conhecida se quisermos recuperar um dos bens mais furtados e almejados destes tempos.

A lei do foco diz que, se não somos estimulados o bastante, perdemos a concentração. E, se somos bombardeados por estímulos em excesso, nos estressamos e a atenção vai pelo ralo. O foco seria, portanto, um meio-termo nesse fluxo de energia mental, o que pode ser visualizado na representação gráfica abaixo:

Gráfico em preto e branco mostrando a relação entre concentração e estímulos. O eixo vertical indica Concentração (Baixa a Alta) e o horizontal, Estímulos (Escassez a Excesso). Uma curva em arco representa Foco e fluxo, atingindo o pico de concentração. À esquerda, Tédio (Escassez de estímulos) torna tarefas simples desafiadoras. À direita, Estresse (Excesso de estímulos) torna tarefas estressantes mais fáceis
(Gráfico: Sextante/Reprodução)

Mas esse princípio é apenas um dos elementos a embasar o livro Foco: Liga/ Desliga, que Tigchelaar acaba de publicar junto ao cofundador da Focus Academy, Oscar de Bos, pela editora Sextante. Trata-se de um guia, amparado em ciência e experiências concretas, destinado a quem está em busca da concentração perdida – ou quer zelar por ela.

Siga
Continua após a publicidade

A dupla de especialistas expõe o que chamam de os “quatro furos de concentração”, os fatores capazes de corroer a capacidade de nos mantermos ligados adequadamente em uma atividade. São eles: a escassez de estímulos (vulgo tédio), o excesso de estímulos internos (ideias e tarefas que empilhamos), o excesso de estímulos externos (as missões a serem cumpridas em casa e no trabalho) e a falta de combustível físico e mental (bastante ligada aos maus hábitos).

Como se vê, a lei do foco passa por esses “furos” e aprender a manejá-los é, segundo os autores, a fórmula mais eficaz para se libertar da sensação de nunca conseguir se conectar com nada no momento presente ou daquela culpa de jamais concluir uma tarefa direito.

Continua após a publicidade
Capa do livro Foco de Mark Tigchelaar e Oscar de Bos. Fundo laranja com título em letras pretas grandes. Abaixo, um interruptor cinza com uma lâmpada acesa no lado Liga e Desliga no outro. O subtítulo diz: Dicas da neuropsicologia para concentrar sua atenção no que realmente importa e se desconectar de tudo quando necessário. Logotipo da editora Sextante na parte inferior
‘Foco: Liga/ Desliga’, de Mark Tigchelaar e Oscar de Bos, Editora Sextante, 192 páginas (Capa: Sextante/Reprodução)

A obra transpõe, assim, a teoria para a prática, reunindo um manancial de conselhos para gerenciar a rotina em meio aos principais ladrões de foco da atualidade, as telas dos celulares e computadores. “Quando trabalhamos no computador, alternamos entre tarefas 566 vezes por dia, em média. Isso equivale a uma vez a cada 50 segundos”, revelam os autores. Impossível não ficar estressado – ou maluco!

Continua após a publicidade

O desafio é que, fora do escritório (ou do home office), a dispersão cognitiva continua à solta. “Smartphones são chupetas de gente grande”, advertem Tigchelaar e De Bos, que ensinam artifícios com o objetivo de criar uma relação mais saudável com as telas, sem ter de jogar o celular pela janela.

No fundo, o que os experts compartilham são lições factíveis para não cairmos nos extremos da lei do foco e, dessa maneira, evitarmos que a tão cobiçada concentração vire artigo de luxo.

Publicidade
TAGS:
Celular
Computador
Conta-Gotas
Internet
Livros
Neurociência
Psicologia
saúde mental
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).