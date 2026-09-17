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Saúde

A caneta de semaglutida vai destronar o comprimido de metformina?

Novos estudos destacam benefícios do análogo de GLP-1 para coração, rins e fígado. Isso indica que ela vai tirar o lugar de tratamentos mais antigos?

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 08h30 | Atualizado em 17 set 2026, 10h52
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Caneta ou comprimido? Não, a lógica, na maioria das vezes, é caneta com comprimido (Ilustração: VEJA SAÚDE/VEJA)
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A caneta de semaglutida vai destronar o comprimido de metformina? Priorizar nos meus resultados Google

Durante quase 70 anos, a metformina reinou praticamente sozinha. Barata, segura e testada por gerações de médicos e pacientes, ela virou a primeira palavra que quase todo endocrinologista escreve na receita de quem acaba de descobrir o diabetes tipo 2. É a aliada discreta, aquela que ninguém celebra, mas que quase todo mundo toma.

Nos últimos anos despontou uma medicação mais jovem sob os holofotes, e não só no consultório do diabetes. A semaglutida, que o grande público conhece pelos nomes comerciais transformados em assunto de roda de conversa, saiu do controle da glicemia e avançou por um território surpreendentemente vasto. A pergunta que ronda congressos médicos e redes sociais é a mesma: será que ela é a nova metformina?

Vale medir o tamanho do salto. Em pessoas com diabetes e doença cardiovascular, a semaglutida reduz o risco de infarto e AVC. No estudo FLOW, freou a progressão da doença renal em quem já tinha os rins comprometidos. No estudo STRIDE, melhorou a capacidade de caminhar de pacientes com doença arterial periférica — aquela que faz doer a panturrilha ao andar.

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Tem mais: em outros trabalhos, reduziu a inflamação e a fibrose do fígado gorduroso e diminuiu a dor de quem convive com artrose no joelho. Na insuficiência cardíaca associada à obesidade, aliviou sintomas e devolveu fôlego.

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É uma lista impressionante. Mas aqui mora o mal-entendido que gostaria de desfazer. Nada disso transforma a semaglutida em rival da metformina. O enredo não é de disputa; é de parceria.

Repare num detalhe que costuma passar despercebido: em praticamente todos esses cenários, a semaglutida não entra no lugar de outro remédio — ela se soma.

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Soma-se à metformina, ao anti-hipertensivo, à estatina, ao cuidado com o rim. A medicina moderna do metabolismo deixou de pensar em um comprimido para cada doença e passou a montar combinações que protegem o organismo em várias frentes ao mesmo tempo.

E a metformina não perdeu o posto por causa disso. Ela segue antiga no melhor sentido da palavra: décadas de segurança conhecida, efeito consistente sobre a glicose, possíveis benefícios que a ciência ainda investiga e um preço que cabe no bolso e no sistema de saúde. Poucos medicamentos na história entregaram tanto por tão pouco.

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A novidade é que a semaglutida, antes distante para a maioria, começa a ficar mais próxima — com novas apresentações, inclusive por via oral, e um mercado que tende a se abrir à medida que a concorrência cresce e as patentes se aproximam do fim. Acessibilidade, porém, não é sinônimo de banalização.

Aqui entra o alerta necessário. Nenhuma dessas conquistas autoriza a receita no boca a boca. Boa parte dos benefícios apareceu em grupos específicos — pessoas com obesidade, com diabetes, com um órgão já sob ameaça — e não em qualquer pessoa saudável em busca de atalho.

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Há efeitos colaterais, contraindicações e um custo que ainda pesa. Associação bem-feita é decisão individual, tomada a quatro mãos entre médico e paciente, e não modismo de bula compartilhada em aplicativo.

Talvez a melhor forma de resumir seja abandonar a lógica do duelo. Não se trata de saber quem vence, a veterana barata ou a estrela mais cara. Trata-se de reconhecer que a boa medicina raramente escolhe entre o antigo e o novo — ela aprende a usar os dois juntos.

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