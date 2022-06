20% das mulheres brasileiras nunca fizeram papanicolau

Dados do Observatório de Atenção Primária à Saúde da Umane, baseados em informações da nova pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), mostram que 20% das mulheres das capitais brasileiras nunca realizaram o exame citopatológico do colo do útero, conhecido como Papanicolau, que pode reduzir de 60% a 90% os casos desse tipo de câncer.

Segundo o Ministério da Saúde, só em 2019, o câncer de colo do útero matou 9500 mulheres no Brasil. É o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Mas esse número pode ser drasticamente reduzido se as mulheres fizerem o exame de prevenção.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência do câncer do colo do útero em países desenvolvidos, que incentivam o exame e oferecem qualidade e cobertura para a sua realização, foi de 80%.

Segundo o levantamento, os índices de realização do exame variam bastante de acordo com as capitais no Brasil. Em Maceió (AL), 40% das brasileiras nunca fizeram o papanicolau na vida. Já em Florianópolis (SC) esse índice é de 14,9%. Entre as mulheres de 25 a 34 anos, 26,4% nunca fizeram o exame, número que aumenta muito na faixa etária entre 18 e 24 anos: 64,3%.