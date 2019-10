Veja Essa: Damares Alves, Tabata Amaral e Sandy

Estou aqui há 24 horas, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha e nenhuma menina introduziu um crucifixo na vagina.” DAMARES ALVES, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em discurso na Conferência de Ação Política Conservadora, em São Paulo, enaltecendo as mudanças que o governo Bolsonaro supostamente traz ao país. “Chora, esquerda”, tripudiou

É o porrete ou a cenoura.” SERGIO MORO, ministro da Justiça, sumarizando as opções que pretende oferecer a membros de facções nas cadeias, de permanecer “faccionado” ou receber benefícios

No hospital, após a facada, o tal @majorolimpio chorou em frente a meu pai, que me determinou foco primordial na eleição do tal. Assim o fiz e, hoje, este senhor diz absurdos sobre o trabalho que exerço de forma esgotante. És um bobo da corte!” CARLOS BOLSONARO, o Zero Dois, no Twitter, como sempre, em um novo capítulo da guerra fratricida do PSL

Vá ser vereador no Rio de Janeiro que sua ausência ajudará muito o Brasil. Não vou permitir molecagem comigo e assistir calado os ‘príncipes’ prejudicando o governo do pai.” MAJOR OLIMPIO, senador pelo PSL, respondendo ao filho do presidente

Chega de mandar estagiário para a Presidência da República.” CIRO GOMES, ex-candidato à Presidência, criticando, com a habitual sutileza, as aspirações do apresentador Luciano Huck à chefia do Executivo

Inscrevamo-los no álbum dos santos, estabelecendo que eles sejam venerados assim por toda a Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.” PAPA FRANCISCO, logo depois de citar o nome dos cinco santos canonizados no domingo 13, entre eles a freira baiana irmã Dulce, agora conhecida como Santa Dulce dos Pobres

O que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago.” SILVIA FEDERICI, filósofa italiana radicada nos Estados Unidos, uma das vozes mais respeitadas do feminismo, referindo-se ao trabalho doméstico

Não foi fácil.” SANDY, que disse ter se apresentado doente no sábado 12, em show ao lado do irmão, Junior, no Allianz Parque, em São Paulo

Meu marido roubou um rolo de papel higiênico no Palácio de Buckingham apenas para dizer que conseguimos.” OLIVIA COLMAN, a atriz que fará a rainha Elizabeth II na terceira temporada da série 'The Crown', da Netflix

Sempre escolhem uns autores que nunca lemos na vida.” ANTONIO FAGUNDES, ator, inconformado com a seleção de nomes para o Nobel de Literatura

Mesmo sendo um cara do mato, mais chucro, com uma relação forte com a natureza, na minha primeira gestação o Rodrigo não queria encostar em mim… Até para sexo!” FERNANDA LIMA, grávida de oito meses, à espera do terceiro filho

Para mim não há mais espaço no PDT.” TABATA AMARAL, deputada federal, anunciando que entrará com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para deixar o partido sem perder o mandato

Populismo é como quando você passa a administração da casa a sua mulher e, em vez de pagar as contas, ela usa o cartão de crédito. Usa, usa, até que um dia você tem de hipotecar sua casa.” MAURICIO MACRI, presidente da Argentina e em campanha pela reeleição. Assim ficará difícil permanecer no cargo

Para ser honesta, não achei que fosse possível ganhar o Nobel tão nova.” ESTHER DUFLO, 46 anos, professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a segunda mulher a vencer o Prêmio Nobel de Economia em seus cinquenta anos de existência

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2019, edição nº 2657