Veja Essa: Luís Roberto Barroso, Eduardo Paes e Bruna Marquezine

“Todos somos ensinados a acreditar naquilo que vemos e ouvimos. No dia em que não pudermos acreditar no que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido o sentido.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao revelar preocupação com as falsidades criadas pela inteligência artificial

“Sem juízes independentes e sem imprensa livre não há democracia.”

ROSA WEBER, ex-ministra do STF

“Um dos dias mais tristes como prefeito.”

EDUARDO PAES, vascaíno de coração, ao assinar o decreto de desapropriação de um terreno no Rio de Janeiro para a construção do suposto futuro estádio do Flamengo

“Eu diria que a presença do Estado tem que ser na macrolegislação dos interesses sociais e econômicos. Mas a execução o setor privado sempre faz melhor e mais barato.”

JORGE GERDAU, empresário

“Sem Itamar Franco não teria havido Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, nem a equipe que FHC atraiu, nem Plano Real. A ele se deve a criação das condições políticas do Real.”

RUBENS RICUPERO, ex-ministro da Fazenda

“A montanha de lixo da internet pode ser uma alternativa aos veículos tradicionais de imprensa? Não acredito.”

DAVID REMNICK, diretor de redação da revista The New Yorker

“Neste mundo radicalizado, binário, em que é ‘isso ou aquilo’, as pessoas não escutam nem enxergam o outro. É a banalização da mediocridade.”

TOSTÃO, campeão do mundo no tri de 1970, no México, que escreve sobre futebol como quem fala da vida

“Quero viver uma paixão transbordante. Tenho fé na instituição fracassada do casamento.”

BRUNA MARQUEZINE, atriz

“Errado é trair, é você ser um casal hétero e ter várias amantes. Errado é ser desonesto, ser mentiroso. Agora, a orientação sexual da pessoa? Esquece isso.”

TADEU SCHMIDT, apresentador da Globo, ao defender a postura da filha, que se assumiu queer

“A cafonice, se for bem-feita, é muito poderosa e diverte muito.”

PAULA MELCHOR, poeta espanhola, autora do best-seller Amor y Pan

“Simplesmente não gosto de ter que estar disponível para qualquer ser humano a qualquer momento.”

WOODY HARRELSON, ator americano, explicando por que deixou de lado o smartphone

“É como ter um amigo próximo.”

BRUNA LOMBARDI, atriz, a respeito de seu prazer por livros

Publicado em VEJA de 28 de junho de 2024, edição nº 2899