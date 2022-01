Veja Essa: Edson Fachin, Kim Jong-un e Ivete Sangalo

“(O amanhã) deve ser uma comunhão que resiste à barbárie, às ideologias cegas e à tristeza dos caminhos tolhidos.”

EDSON FACHIN, ministro do STF, em mensagem de fim de ano interpretada como recado ao governo

“Agradeço as orações e as mensagens de carinho recebidas pela internação do Jair decorrente do atentado que sofreu em 2018.”

MICHELLE BOLSONARO, primeira-dama, puxando o refrão da turma pró-Bolsonaro de ligar sua hospitalização pós-Ano-Novo para tratar de uma obstrução intestinal à facada durante a campanha

“Será a primeira da história a respeitar equidade e paridade de gênero.”

PATICIA VANZOLLINI, presidente da OAB-SP, anunciando no discurso de posse que a lista sêxtupla para preenchimento de duas vagas no Tribunal de Justiça terá três homens e três mulheres

“Funcionou superbem.”

SIMCHA NEUMARK, economista brasileiro radicado em Israel, o primeiro a ser tratado com a nova pílula contra a Covid-19, ainda em fase de teste

“Temos chance de sair desta onda de ômicron sem fechar o país de novo.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro do Reino Unido, onde, apesar do recorde de novos casos, escolas e negócios permanecem abertos

“Me sacrifiquei para salvar Cabul.”

ASHRAF GHANI, ex-presidente do Afeganistão, na primeira entrevista desde que saiu correndo da capital afegã, segundo testemunhas, com malas de dinheiro, diante do avanço dos radicais do Talibã

“Aumentar a produção agrícola e solucionar de vez o problema dos alimentos.”

KIM JONG-UN, supremo líder da Coreia do Norte, em promessa à população que reconhece, nas entrelinhas, a fome que grassa no país

“Corpos nadam contra corpos. Identidades não nadam contra identidades.”

CYNTHIA MILLEN, da Federação de Natação dos Estados Unidos, que renunciou ao cargo em protesto contra a presença nas competições femininas da nadadora transgênero Lia Thomas, que está batendo todos os recordes no circuito universitário

“Eu discordo da maioria das opiniões dele.”

CAROLINE CRUZ, filha de 13 anos do senador conservador do Texas, Ted Cruz, reclamando dos que a julgam pelas falas do pai

“Não ouvi, está baixinho.”

IVETE SANGALO, cantora, que já foi acusada de ficar em cima do muro, estimulando o público de um show em Natal a subir o tom dos insultos a Jair Bolsonaro. Foi atendida

“Por mais estranho que pareça, acho que isso que eu passei foi um presente, de certa maneira, porque me deu uma visão diferente. Você mata seu ego.”

LUCIANO SZAFIR, ator, que teve Covid duas vezes e, na segunda, passou 32 dias hospitalizado

“Como em 90% dos meus trabalhos, eu não era a primeira opção.”

RODRIGO LOMBARDI, ator, feliz por ter sido escolhido para interpretar o escritor João Guimarães Rosa na minissérie Passaporte para Liberdade

“Acho que, na vida real, é como eu reagiria mesmo.”

LEONARDO DICAPRIO, ator, comentando (atenção: spoiler) a última cena do filme Não Olhe para Cima, em que, sentado à mesa com a família minutos antes de um cometa destruir a Terra, diz: “A gente tinha tudo, não?”

“Oi, sou Omarion. Um artista, não uma variante. Se passar por mim na rua, não precisa se isolar.”

OMARION, cantor americano, fazendo piada no TikTok com a semelhança entre seu nome e o da mutação ômicron

“Eu estou crescendo, gente, e estou com saudade dos meus 10 anos.”

RAYSSA LEAL, skatista olímpica, ao fazer 14 anos. Imaginem o tamanho da nostalgia quando chegar aos 50

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771