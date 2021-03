Veja Essa: as declarações que se destacaram na semana

“Homens são atacados no máximo em relação a sua integridade, ser honesto ou corrupto (…). Mulheres são agredidas pela sua aparência, seus relacionamentos.”

MANUELA D’ÁVILA, ex-deputada federal, que organizou um livro-depoimento sobre o que define como “violência de gênero” na política

“O que é esse spray? Não sei. Parece que é um produto milagroso. Nós vamos atrás disso.”

JAIR BOLSONARO, presidente muito crédulo, ao anunciar, em dia de recorde de mortes e falta generalizada de vacinas, a ida de uma comitiva a Israel para conhecer melhor um possível remédio, ainda em processo de teste

“Para mim, estatal boa é a que foi privatizada.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, emendando em seguida que seu chefe não pensa igual

“Depois de um ano tão difícil para todos, senti que precisava muito parar, mesmo que por poucos dias.”

GEAN LOUREIRO, prefeito de Florianópolis (Democratas), desculpando-se por ter, no auge da pandemia, voado para uns dias de lazer em Cancún, no México

“Vamos seguir em frente e tratar de assuntos mundiais sérios.”

ABDALLAH AL-MOUALLIMI, embaixador da Arábia Saudita na ONU, sugerindo que já se deu atenção demais à questão menor de o mandachuva de seu país, o príncipe Mohammed bin Salman, ter mandado matar o jornalista Jamal Khashoggi (veja a reportagem na pág. 50)

“Nunca foi minha intenção ofender ou prejudicar qualquer pessoa.”

ANDREW CUOMO, governador democrata de Nova York, muito elogiado pelo combate à pandemia, diante de três recentes acusações de assédio sexual

“Nem tinha mamilo.”

BIANCA BIN, atriz, censurada no Instagram por postar uma foto com os cabelos cobrindo os seios

“Temo pela nova geração de escritores.”

KAZUO ISHIGURO, Nobel de Literatura nipo-britânico, condenando o “clima de terror” e os “linchamentos” nas redes, que, segundo ele, restringem a criatividade

“A ideia de que o sexo se baseia na genitália é inconsistente com a ciência.”

DEMI LOVATO, atriz, em longa postagem nas redes contra as festas para revelar se o bebê que vai nascer é menino ou menina

“A Hasbro quer assegurar que todos se sintam bem-vindos no mundo Cabeça de Batata removendo oficialmente o título ‘Senhor’ do nome e do logo, para promover a igualdade e a inclusão de gênero.”

COMUNICADO da fabricante do famoso brinquedo infantil, que agora será oferecido em versão “pacote família”, com duas batatas grandes e uma pequena e 42 acessórios em cores “fascinantes”

“Crocodilo.”

PRÍNCIPE HARRY, revelando a primeira palavra (“quatro sílabas!”) dita pelo filhinho, Archie, de 1 ano e meio. Na mesma entrevista, afirmou que deixou as funções reais porque sua “saúde mental estava sendo destruída”

“Os cachorros foram devolvidos intactos.”

MIKE LOPEZ, porta-voz da polícia de Los Angeles, pondo fim a uma parte do drama de Lady Gaga: seus dois buldogues franceses haviam sido raptados depois de o passeador levar um tiro. O rapaz está se recuperando. Os sequestradores não foram achados

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728