Veja Essa: as frases que marcaram a semana

“Não sou ladrão.”

WILSON WITZEL, governador do Rio de Janeiro, em vídeo no Twitter. Witzel esperneia para se livrar de investigação sobre seu envolvimento em um milionário esquema de irregularidades na Secretaria de Saúde

“Não sou bomba coisa nenhuma. Sou leal, amo o presidente.”

FREDERICK WASSEF, ex-advogado da família Bolsonaro e dono da casa onde Fabrício Queiroz, pivô do escândalo das rachadinhas, estava escondido quando foi preso

“O doutor Anthony Fauci parece bonzinho em público, mas estava errado em todos os pontos que já discutimos.”

PETER NAVARRO, assessor especial do presidente Donald Trump, em artigo no qual desqualifica o principal integrante da força-tarefa da Casa Branca no combate à Covid-19. O porta-voz do governo disse que Navarro manifestou sua opinião pessoal

“Parabéns.”

RECEP ERDOGAN, presidente nacionalista da Turquia, celebrando o decreto da Justiça que devolveu o status de mesquita à espetacular Santa Sofia, igreja em Istambul erguida como catedral católica, depois convertida em templo muçulmano até virar museu, há quase noventa anos

“O Twitter não está no expediente do New York Times, mas se tornou seu principal editor.”

BARI WEISS, colunista, em mensagem comunicando seu desligamento do jornal, sentindo-se vítima de bullying dos colegas nas redes sociais por ser de centro

“Má notícia para todo mundo que tem celular no Reino Unido.”

HUAWEI, gigante chinês de telecomunicações, banida da instalação da rede 5G no país por suspeita de espionagem para o governo da China

“Sabe a sensação de levar um tapa na cara? Que te tira do transe e te faz prestar atenção à sua volta?”

ISABELI FONTANA, modelo, levada à reflexão no isolamento com o marido, o músico Di Ferrero, em Santa Catarina, os dois com Covid-19. Isabeli quer aproveitar para melhorar o gênio — “Sou muito brava e nervosa”

“Acabei entrando em um tipo diferente de entrosamento com August.”

JADA Pinkett Smith, atriz, confessando ao marido, Will Smith, em seu programa no Facebook, que sim, teve um caso com o cantor August Alsina, em um período de casamento abalado. A relação fora revelada por Alsina. Smith entendeu

“A pessoa se sentir ofendida não quer dizer que ela esteja certa.”

RICKY GERVAIS, ator e humorista, investindo contra a prática do cancelamento, que considera “uma forma esquisita de fascismo”

“Se tiver que dedetizar uma vez por mês, que façam isso.”

GIACOMO ROMANO, dono de restaurante em Nova York, pedindo providências da prefeitura contra os ratos que circulam entre os clientes agora que só é permitido servir mesas na calçada

“Eu fiquei quinze minutos nu com as compras do meu lado. Precisa contar mais?”

LÁZARO RAMOS, ator, relatando a primeira vez que foi ao mercado na quarentena, tirou a roupa na garagem na volta e a porta de entrada da casa estava trancada

“Quando estou estressada, vou para o combo terrível. (…) Só penso naquele pãozinho quentinho primeiro com queijo, depois com creme de avelã.”

DÉBORA NASCIMENTO, atriz, dando sua receita de calmante nas horas difíceis

Publicado em VEJA de 22 de julho de 2020, edição nº 2696