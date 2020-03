Veja Essa: Reynaldo Gianecchini, Gleisi Hoffmann e Regina Duarte

“Não assumi que sou gay. Falei que sou tudo.”

REYNALDO GIANECCHINI, ator, fazendo pose-montagem de beijar a si mesmo meses depois de revelar que já teve “romance com homens”

“E você vai para o inferno.”

GLEISI HOFFMANN, deputada federal (PT-PR), perdendo as estribeiras com um manifestante que, ao vê-la, no Rio de Janeiro, gritou “Vai para Cuba”

“É a lei do ‘mostre seus órgãos genitais’.”

DANIEL HERNANDEZ, deputado estadual no Arizona, criticando o projeto recém-aprovado no estado que proíbe alunos trans de entrar em times “não alinhados com seu sexo biológico”

“Não é certo que indivíduos acumulem riqueza equivalente à soma do que ganham milhões e milhões de pessoas.”

LAURENE POWELL JOBS, viúva de Steve Jobs e a sétima mulher mais rica do mundo (tem 23,4 bilhões de dólares), justificando seu envolvimento em causas sociais

“O convite que me trouxe aqui falava em porteira fechada e carta branca.”

REGINA DUARTE, ao assumir a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, horas depois de demitir uma leva de olavetes do órgão

“Obviamente, em alguns momentos eu exerço o poder de veto.”

JAIR BOLSONARO, esfriando o ímpeto de independência da nova secretária

“Aplaudir a indicação da Regina Duarte parece ter sido mais uma c… minha, mais uma entre tantas. Não sei onde vou arranjar tanto papel higiênico.”

OLAVO DE CARVALHO, desaforado personal influencer do clã presidencial, inconformado com o afastamento de seus discípulos da secretaria

“A vida amorosa de uma mulher importa mais do que qualquer outra coisa.”

MAISA SILVA, apresentadora de 16 anos, em post em que critica a fixação no assunto. Ela lembrou uma entrevista, quando tinha 9 anos, em que lhe perguntaram se tinha namorado e respondeu que não. Título: “Ela está solteira”

“Fala o que realmente aconteceu com ela.”

BRUNO FERNANDES, goleiro condenado como mandante do assassinato de Eliza Samudio, há dez anos, hoje em prisão domiciliar. Ele negou em entrevista que o ex-policial que cumpre pena pela execução seja o autor do crime e cobrou a verdade de seu ex-braço direito Luiz Henrique Romão, o Macarrão

“O COI só terá o direito de cancelar os Jogos se eles não forem realizados em 2020.”

SEIKO HASHIMOTO, ministra da Olimpíada de Tóquio, sugerindo que a competição, marcada para julho, poderá ocorrer mais para a frente, ainda neste ano, por causa do novo coronavírus

“Logo que saí do pódio, passei mal.”

RUBENS BARRICHELLO, ex-piloto de Fórmula 1, sobre a ordem para que cedesse a primeira posição a Michael Schumacher na última curva do Grande Prêmio da Áustria em 2002

“Saímos voando na direção das árvores. A casa explodiu. Simplesmente se desintegrou.”

SETH WELLS, americano que, junto com a mulher, Danielle Teophille, sobreviveu a um tornado no Tennessee refugiando-se dentro da banheira

“Eu fazia As Lágrimas Amargas de Petra von Kant com a Fernandona me cuspindo na cara todo dia. Batia no olho, na boca. Só tendo cumplicidade para levar numa boa.”

RENATA SORRAH, atriz

Publicado em VEJA de 11 de março de 2020, edição nº 2677