Fraternidade entre os indivíduos de cada nação e cultura. Fraternidade entre pessoas de ideias diversas, mas capazes de respeitar e ouvir umas às outras. Fraternidade entre fiéis de todas as religiões. Nossas diferenças não são um obstáculo ou um perigo. São uma fonte de riqueza.

(O policial) disse: ‘São dois mortos e uma sobrevivente’. Nesse momento eu congelei. E só então me dei conta de que a Marielle tinha morrido.

Em sua longa história, o Japão sempre usou as baleias não só como fonte de proteína, mas para diversos propósitos.

Aqui o espero, com milhões de homens e mulheres e com as Forças Armadas. (…) Aqui o espero, Mourão. Venha pessoalmente.