Se me permite, eu não concordo com o fato de ele ser presidente porque é negro. Nem ser presidente porque foi pobre. Pobre eu também fui. Eu tive uma infância… parece que não, mas eu para ir à escola andava 6 quilômetros, para ir e para voltar. O Lula foi pobre. Não é essa razão que vai fazer com que fulano seja ou não seja presidente.

Temer não teve o capital político que um presidente eleito tem, e isso faz enorme diferença. O que o atual governo conseguiu não foi pouco, mas em algumas áreas nada aconteceu. PÉRSIO ARIDA, economista que coordena o programa de candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB-SP)

Não é mais o momento de se omitir. JOAQUIM SILVA E LUNA, general de exército de quatro estrelas, ministro da Defesa, ao defender, em entrevista ao Valor Econômico, o direito de oficiais da reserva de lançar candidatura nas eleições deste ano

Esta eleição não vai mudar o Brasil. JOAQUIM BARBOSA, no Valor Econômico, depois de anunciar que não será candidato

A Globo não sabe copiar, sempre copia errado. Aqui é até 10 anos. SILVIO SANTOS, comparando seu show de calouros infantil com o global 'The Voice Kids', que admite concorrentes de até 15 anos

O que ganhava gastava com a família, com ex-mulher, com uma besteirada. FRANCISCO CUOCO, ator de 84 anos, explicando por que não conseguiu fazer um pé-de-meia

É fumando um, descendo a montanha-russa. Eu dou muita risada. Bati a Gretchen. GLORIA MARIA, repórter da Globo, fazendo piada com a quantidade de memes que uma reportagem sua na Jamaica rendeu

É o tipo de histeria em massa que acontece na sociedade de tempos em tempos. Às vezes é dramático, como na Revolução Francesa e no massacre do Dia de São Bartolomeu, às vezes é menos sangrento, como 1968 na Polônia e o macarthismo nos Estados Unidos. Em minha opinião, é pura hipocrisia. ROMAN POLANSKI, diretor de cinema condenado por pedofilia nos Estados Unidos, manifestando sua visão do movimento contra o assédio, o MeToo

Fomos criticados por incluir Israel em nossa turnê no ano passado. Muita gente, especialmente na Europa, diz que não fizemos a coisa certa. No fim das contas, cheguei à conclusão de que não poderia usar minha música para punir meus próprios fãs pelo comportamento vil do governo israelense. NICK CAVE, em O Globo, explicando por que não aderiu ao boicote contra Israel

1) Morre todo mundo. 2) Por motivos idiotas. 3) Sensação de impotência do início ao fim. 4) O inimigo merece vencer… e vence. ANITTA, cantora, listando por que considerou “perda de tempo” ver o filme Vingadores: Guerra Infinita. O spoiler recebeu toneladas de críticas nas redes sociais

Publicado em VEJA de 16 de maio de 2018, edição nº 2582