Sobe

Irmã Dulce

Primeira mulher nascida no Brasil a virar santa, ela será canonizada em 13 de outubro, em cerimônia presidida pelo papa Francisco, no Vaticano.

Vinil

Enquanto as outras mídias físicas para escutar música estão desaparecendo, os discos crescem. Nos Estados Unidos, as vendas aumentaram quase 10% no primeiro semestre.

Huawei

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que recuará da decisão de banir do mercado americano o gigante chinês do setor de telecomunicações, acusado de espionagem.

Desce

Messi

Mais uma vez, o craque saiu de mãos vazias de um torneio que disputou pela Argentina. Sua seleção foi eliminada pelo Brasil na semifinal da Copa América.

Henrique Fogaça

O chef pediu desculpa depois das críticas que recebeu ao postar uma foto em que aparecia ao lado de duas religiosas e vestia uma camiseta com a estampa de duas freiras se beijando.

Japão

Mesmo sob protestos em várias partes do mundo, o governo do país liberou a volta da pesca comercial às baleias, trinta anos após a proibição.

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2019, edição nº 2642