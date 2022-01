SobeDesce: da Apple à Blackberry

SOBE

Apple

A empresa americana tornou-se a primeira a atingir o valor de mercado de 3 trilhões de dólares após as suas ações acumularem uma alta de 33% em 2021.

Homem-Aranha

Sem Volta para Casa empilhou recordes, como o de maior estreia em cinemas brasileiros e o de bilheteria em dezembro nos Estados Unidos, superando Star Wars — Episódio IX, de 2019.

Compras no exterior

O governo brasileiro elevou de 500 para 1 000 dólares a cota de produtos livres de impostos trazidos de países estrangeiros por avião ou navio.

DESCE

Blackberry

O anúncio de que os aparelhos deixariam de ter suporte a partir de janeiro foi a “pá de cal” na marca canadense, que fez história no mundo dos celulares e vinha em queda desde 2016.

Cruzeiros

Na temporada, as companhias interromperam as viagens em todo o país em razão do surto de Covid-19: foram 798 casos em nove dias, segundo a Anvisa.

Márcio França

Peça-chave nas eleições em São Paulo, o ex-governador do PSB foi alvo de operação da Polícia Civil que apura desvios de 500 milhões de reais na sua gestão.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771