SobeDesce: do Inhotim ao TRE

SOBE

Inhotim

Um dos principais pontos turísticos de Minas Gerais, o espetacular museu a céu aberto no interior do estado reabriu depois de oito meses com ingressos esgotados e limitado a 10% de sua capacidade normal.

Leitura no Nordeste

A região é a que reúne no país as capitais com maior número de leitores, segundo pesquisa recente do Instituto Pró-Livro.

Hambúrguer vegano

Ian Borden, presidente executivo da rede McDonald’s, divulgou que a companhia se prepara para lançar em 2021 uma linha própria de sanduíches à base de carne vegetal.

DESCE

TRE-SP

A pedido de Celso Russomanno (Republicanos), a Justiça Eleitoral barrou a divulgação de uma pesquisa do Datafolha com os candidatos à prefeitura de São Paulo, alegando problemas em uma metodologia utilizada pelo instituto há mais de três décadas.

Roberto Carlos

A prefeitura de São Paulo ordenou a penhora dos bens do cantor e compositor por causa de uma dívida de IPTU de cerca de 45 000 reais.

Helder Barbalho

A Procuradoria-Geral do Pará pediu o afastamento do governador por prejuízo em compra emergencial da Covid-19.

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713