SobeDesce: o que esteve em alta e em baixa na semana

SOBE

Dominic Thiem

Em uma partida emocionante disputada em Nova York, o tenista austríaco conquistou o US Open, um dos torneios do Grand Slam, ao bater de virada o alemão Alexander Zverev por 3 sets a 1.

Nozes

O consumo dessa proteína vegetal e de outras, como leguminosas e grãos inteiros, reduz em 8% o risco de morte prematura, segundo estudo publicado no BMJ, um dos mais influentes jornais médicos do mundo.

Scooby! — O Filme

O novo longa-metragem do popular personagem de animação foi o mais visto na reabertura de algumas salas de cinema do Brasil.

DESCE

Lula

Em nova denúncia da Lava-Jato, o ex-presidente foi acusado de dissimular o repasse de 4 milhões de reais na forma de doações da Odebrecht ao instituto que leva o seu nome.

Ricardo Barros

Ação do MP paranaense mira supostas fraudes registradas no Ministério da Saúde durante a gestão do atual líder do governo no Congresso.

Jorge Jesus

O técnico português que foi campeão brasileiro fracassou em seu primeiro desafio na volta à Europa: seu Benfica foi desclassificado da fase eliminatória da Champions League.

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705