SobeDesce: do varejo nos EUA ao Pornhub

SOBE

Dexametasona

O corticoide apresentou resultados positivos na redução de mortalidade de casos graves de Covid-19 em teste no Reino Unido e é objeto de um estudo clínico também no Brasil.

Varejo nos EUA

As vendas do setor no país aumentaram surpreendentes 17,7% em maio. Tal resultado reacendeu a esperança de uma retomada no pós-pandemia. Em razão disso, as bolsas subiram.

Premier League

Após o retorno dos campeonatos alemão e espanhol, a liga de futebol inglesa voltou aos campos depois de mais de três meses de paralisação.

DESCE

Gestão Wilson Witzel

O superintendente da Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Duboc, foi preso em nova fase da operação contra irregularidades na compra de respiradores pelo estado.

Varejo no Brasil

Segundo dados mais recentes do IBGE, as vendas no comércio do país caíram 16,8% em abril em comparação ao mês anterior, a maior retração na série histórica iniciada em 2000.

Pornhub

Uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas exige o fechamento da plataforma de pornografia. De acordo com o movimento, o site “hospeda e lucra” com conteúdo criminoso.

Publicado em VEJA de 24 de junho de 2020, edição nº 2692