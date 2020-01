SobeDesce: de cheque especial a fogos na Paulista

SOBE

Feriados em 2020

O novo ano terá mais feriados e fins de semana prolongados do que 2019. Serão dez folgas em dias úteis, enquanto no ano passado foram sete; seis delas permitirão as celebradas “pontes”.

Cheque especial

A partir de 6 de janeiro, os juros do cheque especial ficam limitados a 8% ao mês, o que equivale a 151,8% ao ano. A taxa encerrou novembro em 12,4% ao mês, ou seja, 306,6% ao ano.

Empregos

Com as vagas temporárias de fim de ano, o índice de desemprego, medido pelo IBGE, caiu de 11,8% para 11,2%. Ainda há, porém, 11,9 milhões de pessoas desocupadas.

DESCE

Fogos na Paulista

A prefeitura de São Paulo vai multar a empresa responsável pela queima de fogos na virada do ano na Avenida Paulista devido ao uso de foguetes com barulho — prática proibida desde maio de 2018.

Alemanha

Um incêndio no zoológico da cidade alemã Krefeld matou trinta animais. Balões de papel soltos durante o Ano-Novo teriam sido a causa da tragédia.

Facebook

A rede social foi multada pelo governo brasileiro em 6,6 milhões de reais por uso indevido de dados de usuários. A investigação começou em 2018, na esteira do caso Cambridge Analytica.

Publicado em VEJA de 8 de janeiro de 2020, edição nº 2668