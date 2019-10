SobeDesce: de ‘Coringa’ a Saturno

SOBE

Coringa

O filme, estrelado por Joaquin Phoenix, faturou quase 250 milhões de dólares nos cinemas ao redor do mundo em seu fim de semana de estreia.

Simone Biles

Na ginástica artística, a atleta americana, de 22 anos, bateu o recorde de 21 medalhas em mundiais durante competição realizada na Alemanha.

Lei Maria da Penha

O presidente Jair Bolsonaro sancionou dois projetos que ampliam a legislação. Uma das principais medidas envolve determinar a apreensão de arma de fogo do agressor em casos de violência doméstica.



DESCE

Joice Hasselmann

A deputada foi condenada a pagar 20 000 reais por danos morais ao empresário Hermes Freitas Magnus, citado como um dos delatores da Lava-Jato em um livro escrito por ela.

Saturno

Pode perder seus anéis em um ritmo três vezes mais rápido do que se imaginava. As estruturas estão sendo atraídas pela força gravitacional do planeta.

Álvaro Uribe

A Corte Suprema da Colômbia decidiu dar prosseguimento às investigações de fraude e de suborno contra o ex-presidente, que governou o país entre 2002 e 2010.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2019, edição nº 2656