SOBE

Novak Djokovic

Em uma final épica de quase cinco horas, ele bateu Roger Federer e conquistou seu 16º Grand Slam.

Hambúrguer

Grelhar discos de carne virou item importante no currículo de aspirantes ao cargo de embaixador brasileiro em Washington. Se o trabalho tiver sido feito sob o frio americano, melhor ainda. O deputado Eduardo Bolsonaro que o diga.

FaceApp

Bombaram entre internautas brasileiros selfies feitas com o aplicativo russo que modifica o rosto das pessoas, deixando-as com aparência envelhecida ou rejuvenescida.

DESCE

Alejandro Toledo

O ex-presidente do Peru foi detido, sob a acusação de ter recebido 20 milhões de dólares da Odebrecht em troca da outorga da licitação da Rodovia Interoceânica.

Telemarketing

Em poucas horas no ar, a plataforma Não Me Perturbe, criada pelas operadoras de telefonia para cadastrar consumidores que não querem receber chamadas de vendas, obteve cerca de 620 000 inscrições.

Bailarinas do Faustão

Ao menos onze dançarinas foram dispensadas do programa nos últimos dias devido ao término do quadro Show dos Famosos.

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2019, edição nº 2644