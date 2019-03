SOBE

Reconhecimento facial

No Carnaval de Salvador, a tecnologia foi usada para reconhecer criminosos. Funcionou: a câmera identificou um foragido, que foi preso — fantasiado de mulher.

Luta contra o ebola

Pesquisadores americanos deram um passo importante para chegar a uma vacina contra a doença: descobriram um anticorpo capaz de neutralizar três cepas do vírus.

Roger Federer

O tenista suíço atingiu a marca de 100 títulos na carreira. Antes dele, só o americano Jimmy Connors havia realizado esse feito, entre 1970 e 1990. Mas Federer conquistou mais Grand Slams (torneios principais): vinte.

DESCE

Igualdade de gênero

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a disparidade entre homens e mulheres no mercado quase não diminuiu desde 1991. Homens ainda têm 26% mais chance de conseguir emprego do que mulheres.

Justin Trudeau

O governo do primeiro-ministro canadense perdeu a segunda ministra devido à suspeita de ter feito pressão para que o Ministério da Justiça aliviasse a barra de uma construtora corrupta.

Google Chrome

A empresa americana alertou usuários do navegador sobre uma falha de segurança que abre a porta para vírus e hackers.

Publicado em VEJA de 13 de março de 2019, edição nº 2625