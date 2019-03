SOBE

Boeing

Derrubada a liminar que travava o negócio na Justiça, a assembleia de acionistas da Embraer aprovou a venda de 80% do setor de aviação comercial à Boeing.

Petrobras

A BR Distribuidora, controlada pela Petrobras, fechou o ano passado com lucro de 3,2 bilhões de reais, resultado 177% maior que o de 2017, segundo balanço recém-divulgado.

Andressa Urach

Hoje evangélica, a vice-miss Bumbum que quase morreu em um procedimento estético mal realizado achou uma boquinha no Legislativo gaúcho, nomeada pelo deputado estadual Sérgio Peres.

DESCE

Responsabilidade fiscal

Um relatório do Tesouro Nacional divulgado no dia 25 mostra que sete estados brasileiros descumpriram os limites de gastos com pessoal e de endividamento previstos na lei.

Emprego

Em um ano, de 2018 para 2019, a construção civil fechou 42.000 postos de trabalho, e mais 200.000 pessoas perderam o emprego na indústria, revelou o IBGE.

Vida marinha

Não há recesso a salvo da poluição: pesquisadores britânicos encontraram resíduos plásticos em camarões que vivem a 11 quilômetros de profundidade.

Publicado em VEJA de 6 de março de 2019, edição nº 2624