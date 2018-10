SOBE

Michel Temer

Diante da insatisfação popular com os candidatos vitoriosos no primeiro turno, o mais desaprovado dos presidentes achou alguma redenção: os memes com a hashtag #ficatemer varreram a internet

#metoo

O movimento chegou a Bollywood, na Índia, onde denúncias de atrizes fizeram com que, nas últimas duas semanas, mais de uma dezena de atores e diretores fosse afastada

Passaporte japonês

O documento passou a permitir ao portador a entrada em 190 países. Até agora, o passaporte mais poderoso era o de Singapura

DESCE

Google+

O Google tirou do ar a sua rede social depois de descobrir uma falha de segurança que expôs nomes, e-mails, ocupação, sexo e idade de usuários, sem seu consentimento

Educação a distância

Os cursos tiveram mau desempenho no exame do Enade, do Ministério da Educação. Quase metade (46%) recebeu notas 1 e 2, na escala que vai até 5.

Coca, Nestlé e Pepsi

As três empresas são as que mais produzem lixo plástico no mundo. A ONG Greenpeace encontrou produtos da Coca-Cola, a pior de todas, em quarenta dos 42 países em que realizou coletas de resíduos

