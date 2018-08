SOBE

Lorcaserina

Pesquisa publicada no New England Journal of Medicine mostrou que a droga é a única que corta o apetite sem elevar o risco de doença cardíaca

Windows 95

A onda retrô fez a Microsoft relançar o sistema em forma de aplicativo, que inclui os clássicos jogos Paciência e Campo Minado

Orientais na Harvard

Um grupo de alunos asiáticos ganhou o apoio do Departamento de Justiça em processo contra a universidade por discriminação. A escola teria diminuído a nota dos asiáticos em critérios como “simpatia” para dificultar seu ingresso e ajudar o de outras minorias

DESCE

Ricos brasileiros

A pesquisa New World Wealth revelou que 2 000 milionários deixaram o Brasil em 2017, o que alça o país à sétima posição no ranking da fuga de ricos. A maioria dos expatriados mudou-se para Portugal

Vídeo tucano

O filme de estreia da campanha do presidenciável Geraldo Alckmin, que seria “inspirado” em peça britânica pró-desarmamento, é cópia escarrada do original

Prem Baba

O guru dos famosos foi acusado de abusar de duas seguidoras a pretexto de ensinar-lhes sexo tântrico. Ele admite as relações, mas diz que foram consensuais

Publicado em VEJA de 5 de setembro de 2018, edição nº 2598