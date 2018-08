Sobe

NORWEGIAN AIRLINES

A companhia aérea norueguesa será a primeira estrangeira de baixo custo a operar no Brasil

GUERRA COMERCIAL

Em resposta aos Estados Unidos, a China anunciou que vai impor tarifas adicionais de 16 bilhões de dólares em produtos americanos, em especial os do setor automobilístico

NEW YORK TIMES

O lucro líquido do jornal subiu 51% no segundo trimestre após o veículo ter ganhado mais 109 000 assinantes digitais, mesmo cortando descontos

Desce

ALFABETIZAÇÃO

A taxa de analfabetos funcionais no país estagnou: 38 milhões de brasileiros, mesmo alfabetizados, não entendem frases simples

ALEX JONES

O apresentador americano, que ganhou milhões de dólares criando e vendendo teorias conspiratórias a crédulos, que as compravam em vídeo e DVD, teve suas publicações removidas pelo Facebook e pelo YouTube

PETS NA TV

A Globo virou alvo de defensores de animais depois que a atriz mirim Natthalia Gonçalves afirmou que a produção de O Tempo Não Para costuma dopar um cachorro que participa da novela. A emissora negou o uso do método

Publicado em VEJA de 15 de agosto de 2018, edição nº 2595