SOBE Economia global A OCDE elevou a projeção para o crescimento mundial, tanto para 2018 quanto para 2019, de 3,6% para 3,9% — o nível mais alto desde 2011 Fome chinesa Os chineses, que capturavam 3 milhões de toneladas de peixes na década de 70, hoje pescam 13 milhões por ano — 25% acima da marca sustentável, segundo o Ministério da Agricultura da China Mulheres de tênis /> DESCE Belo monte Alvo recente da Lava-Jato, a hidrelétrica foi acusada pelo Ibama de provocar a morte de 1 tonelada de peixes, vítimas da força dos rotores de suas turbinas Frango exportado Por causa de restrições impostas pelo governo aos frigoríficos, as vendas médias diárias da carne da ave para o exterior caíram 8% em comparação com fevereiro Figurinhas da Copa O envelope com cinco unidades, que custava 1 real em 2014, será vendido agora por 2 reais — um aumento de 56% acima da inflação Publicado em VEJA de 21 de março de 2018, edição nº 2574