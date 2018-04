Sobe Intervenção

Dois em cada três brasileiros apoiariam uma intervenção federal na segurança de seu estado, segundo pesquisa do instituto Ipsos. O Norte e o Nordeste são as regiões mais favoráveis à medida. Otimismo

A Global Consumer Insight Survey 2018 revelou que 70% dos brasileiros esperam manter ou aumentar os gastos neste ano e 77% creem no bom desempenho da economia.

SpotifyNa estreia da empresa na Bolsa de Nova York, o preço das ações ultrapassou 149 dólares, o que significa que ela vale hoje quase 27 bilhões de dólares.

Desce

Tesla

Elon Musk fez piada de 1º de abril ao anunciar no Twitter a “falência” da empresa que fundou. As ações caíram 5,1% no dia seguinte.

Petistas

Os parlamentares do PT que faltaram a sessões no Congresso para seguir a caravana de Lula no Sul poderão ter os dias descontados do salário, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Grindr

O aplicativo de relacionamento gay compartilhou o status de HIV de seus usuários com duas empresas que lhe prestam serviço, revelou uma ONG norueguesa. O Grindr anunciou que vai suspender a prática.