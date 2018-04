Sobe Desce

SOBE Gastos de brasileiros no exterior

As despesas subiram 10,2% no primeiro trimestre e atingiram o maior valor para o período desde 2015. Em março, mesmo com a alta de 2,43% do dólar, o brasileiro desembolsou 1,5 bilhão de dólares fora do país Aeroporto Afonso Pena

O aeroporto da região metropolitana de Curitiba foi escolhido pelos usuários como o melhor do país, segundo pesquisa do Ministério dos Transportes. O pior foi o de Florianópolis Same sex

Pela primeira vez, o censo americano vai incluir a opção de marido ou mulher do mesmo sexo na questão sobre casais Pela primeira vez, o censo americano vai incluir a opção de marido ou mulher do mesmo sexo na questão sobre casais /> DESCE Oceano Ártico

A quantidade de microplástico encontrada no local foi até três vezes maior que as já registradas anteriormente. O material pode chegar ao homem pela cadeia alimentar Deus

Aumentou o número de americanos que duvidam da existência de Deus, e 33% dos que creem n’Ele não acreditam que Deus seja como descrito na Bíblia. A pesquisa é do Pew Research Center Casa própria

O IBGE revelou que cresceu 7% a quantidade de domicílios "cedidos por terceiros", ou seja, em que os habitantes moram "de favor"