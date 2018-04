Sobe Desce

SOBE Contas do governo

Os gastos do governo com pessoal estão perigosamente próximos do teto delimitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de 50% das receitas tributárias Botijão de gás

O preço do gás de cozinha teve queda de 9,2% nas refinarias e de praticamente zero no preço final ao consumidor Darth Vader

A pré-candidata à Presidência Marina Silva comparou Jair Bolsonaro ao vilão da saga Star Wars, que evoca o “lado escuro da força”. Sem Lula no páreo, ela e o deputado apareceram na pesquisa Datafolha empatados na liderança

/> DESCE Mercado de carros

A China anunciou que até 2022 suspenderá 100% das restrições à atuação de montadoras estrangeiras em seu território Reciclagem de plástico

Cientistas criaram acidentalmente uma enzima que quebra em quatro dias as moléculas do plástico PET, usado em garrafas que levam até 400 anos para se decompor no oceano Livros sobre Trump

Todos os livros no topo da lista do The New York Times desde janeiro falavam sobre o presidente. Prestes a sair, o do ex-diretor do FBI James Comey, que arrasa com Trump, já tem sucesso garantido Publicado em VEJA de 25 de abril de 2018, edição nº 2579