Maestro-espetáculo

Insatisfeito com o que ouve no ensaio, o maestro diz aos músicos que “não haverá Mahler nenhum” se eles não se esforçarem mais. A Filarmônica de Viena fez fama tanto pela excelência quanto pela capacidade de destroçar maestros. Mas os vienenses obedeceram aos ditames do americano insolente — cuja autoridade em Gustav Mahler era incontestável: à frente da Filarmônica de Nova York, nos anos 60, já havia feito uma gravação histórica das sinfonias do compositor austríaco. Leonard Bernstein, cujo centenário é comemorado neste ano, era uma figura tão especial e carismática que conseguia dobrar o mais ranzinza dos instrumentistas. Foi ainda um compositor prolífero e inquieto. “O maior nome da música americana do século XX”, diz Roberto Minczuk, regente titular do Teatro Municipal de São Paulo, que dedicará a Bernstein dois momentos de sua temporada: agora, nos dias 6, 7 e 8, será apresentada, pela primeira vez no Brasil, a Missa, homenagem ao presidente John F. Kennedy composta por encomenda da viúva, Jacqueline, para a inauguração do Kennedy Center, em Washington, em 1971; em agosto, mês do nascimento do compositor, uma noite de gala incluirá os Salmos Chichester, entre outras peças célebres. No Rio, em setembro, o Teatro Municipal fará récitas de West Side Story, o melhor musical de Bernstein, com direito à coreografia original de Jerome Robbins e direção da dupla Charles Möeller e Claudio Botelho. A maior das homenagens, é evidente, será em Nova York, cidade que Bernstein retratou em seus musicais e onde morreu, em 1990. O ano Bernstein do Carnegie Hall teve início em outubro de 2017 e continua nesta semana com as orquestras da Filadélfia e de Boston tocando os Salmos Chichester e a Segunda Sinfonia, entre outras obras.

Leonard Bernstein foi vários talentos num só. O primeiro, é claro, foi o musicista. Filho de imigrantes ucranianos, ele era um rapazote quando começou a dedilhar notas no piano de uma tia. Em poucos meses de prática, superava seu professor, e, na adolescência, conseguia solar a exigente Rhapsody in Blue, de George Gershwin. O talento na regência despontou durante seus estudos na Universidade Harvard, onde impressionou os maestros Dmitri Mitropoulos (a quem anos mais tarde sucederia na Filarmônica de Nova York) e Serge Koussevitzky. Foi ali também que conheceu o compositor Aaron Copland, de quem se tornaria grande amigo e incentivador. Nativo do Estado de Massachusetts, Bernstein radicou-se em Nova York em 1942, aos 24 anos. Ganharia notoriedade ao substituir Bruno Walter, da Filarmônica de Nova York, num concerto no Carnegie Hall — episódio que marcou o início do relacionamento de Bernstein com a orquestra, cuja direção artística assumiria em 1958. O Bernstein compositor aflorou nesse mesmo período em que lutava por reconhecimento como regente. Criou sua Primeira Sinfonia (também conhecida como Jeremiah) e o musical On the Town.

A produção de Lenny, como gostava de ser chamado, é abrangente: vai de musicais da Broadway a peças eruditas, e mesmo nestas ele incluía elementos da música popular de seu tempo — no caso, o jazz e o rock. Sua Missa, por exemplo, tem letras de Stephen Schwartz (compositor de musicais como Godspell e Wicked) e um trecho de Paul Simon. Seu cavalo de batalha, no entanto, é West Side Story, um Romeu e Julieta passado em Nova York, que põe em confronto gangues de americanos e porto-­riquenhos. Fracasso de bilheteria quando estreou na Broadway, em 1957, o musical tem alguns dos temas mais vibrantes de Bernstein, como o swing da abertura, e canções que se tornaram standards do pop e do jazz — a vibrante America e a delicada balada Somewhere, com letras do então iniciante Stephen Sondheim. Virou filme em 1961.

Um dia depois de deixar o posto de diretor artístico da Filarmônica de Nova York, em 1969, Bernstein foi a um show de Jimi Hendrix. Gostava de rock — e os roqueiros gostavam dele: “Ele parecia um astro do rock, usando capas vistosas e flanando pela Quinta Avenida”, disse Mick Jagger a VEJA, em 2003. Como era de esperar de um expoente dos círculos progressistas de Nova York, Bernstein enfronhou-se na cultura política daqueles anos. Posicionou-se contra a Guerra do Vietnã. Em uma festa famosa de 1970, recebeu em seu apartamento membros dos Panteras Negras, movimento negro revolucionário — e foi para esse evento político-social que o ferino jornalista Tom Wolfe cunhou a expressão “radical chique”.

Pop star da batuta, Bernstein tinha propensão a certa intensidade dramática quando comandava uma orquestra. Seu estilo de regência era “maior que a vida”, diz Clive Gillinson, diretor artístico do Carnegie Hall — que, em seus tempos como violoncelista da Sinfônica de Londres, foi regido por Bernstein. Seus gestos eram às vezes espalhafatosos, mas ele sabia bem o que cada peça exigia. “Sempre respeitou o compositor. Nunca quis ser maior do que a obra”, diz Gillinson. Marin Alsop, da Osesp, que foi aluna de Bernstein, lembra que ele também sabia ser contido: “Eu o vi reger Sagração da Primavera sem maneirismos”. Bernstein tinha a ambição de encarnar o compositor que homenageava. “Se eu não virar Brahms ou Stravinsky quando rejo Brahms e Stravinsky, não terá sido um bom concerto”, dizia. Ele soube sempre encarnar Leonard Bernstein, um dos compositores mais geniais do século XX.

