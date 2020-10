Leitor: os comentários sobre as reportagens da semana

Atualizado em 22 out 2020, 15h00 - Publicado em 23 out 2020, 06h00

Por Da Redação - Atualizado em 22 out 2020, 15h00 - Publicado em 23 out 2020, 06h00

Assuntos mais comentados

– A libertação de André do Rap

– Páginas Amarelas (Alexandre de Moraes)

– Seleção brasileira na TV Brasil (Imagem da Semana)

– Diego Hypolito (Conversa)

– Millennials

REPORTAGEM DE CAPA

Incrível essa situação. Prendem os bandidos pelos mais variados motivos. A maioria jovens, egressos do tráfico de drogas. Na cadeia, contudo, patrocinados pelo dinheiro público, se profissionalizam (“A cadeia que alimenta o crime”, 21 de outubro). Brasil, Brasil…

Sara Dotto Michelin

Cascavel, PR (via Instagram)

Nossas leis são ultrapassadas, nossos legisladores só as renovam para defender seus “parças”. Até quando?

Sueli Herdeiro

Paulínia, SP (via Facebook)

PÁGINAS AMARELAS

Não fosse o ministro Alexandre de Moraes (“A tempestade passou”, entrevista com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, 21 de outubro) o presidente ainda estaria passeando a cavalo por Brasília, incentivando os alienados a manifestações antidemocráticas. Por sorte, Moraes fez valer a democracia, a ordem e a Constituição, cortando as asas dos golpistas.

Adilson Menezes

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

PARENTES DE BOLSONARO

Que pobreza política a do Brasil ter como referência um homem medíocre (“A grande família”, 21 de outubro).

Gustavo Siqueira

São Paulo SP (via Instagram)

E dos candidatos com o sobrenome Lula na eleição passada, o que dizer?

Wellington Assis

São Paulo, SP (via Instagram)

Se o próprio Bolsonaro já é o que é, imagine os candidatos fake.

Jadson Luan

Aracaju, SE (via Instagram)

DEM

Não adianta plantar uma nova perspectiva com velhos caciques. Não cola (“A vida após a morte”, 21 de outubro).

Marcia Henderson

Brasília, DF (via Instagram)

A SELEÇÃO E O PRESIDENTE

A seleção perdeu a graça depois que virou comitê e fã-clube de Bolsonaro (“Uma noite de abraços”, Imagem da Semana, 21 de outubro).

Bruno Alves

São Paulo, SP (via Instagram)

Vivemos numa republiqueta na qual uma emissora estatal transmite jogos e exalta o presidente Bolsonaro.

Claudia Jorgina Menacho Nassifle

Salvador, BA (via Instagram)

Perdeu a graça.

Flavia Ivar

Belo Horizonte, MG (via Instagram)

DIEGO HYPOLITO

Acho difícil fazer política sem ideologia (“Chega de ideologia”, Conversa, 21 de outubro).

Fernando Lemos

São Paulo, SP (via Instagram)

Como dizia o mestre Paulo Freire: “Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é: sua base ideológica é inclusiva ou excludente?”.

Felipe Oliveira

São Paulo, SP (via Instagram)

MILLENNIALS

Prefiro que nutram o desapego. Vejo jovens trocando o primeiro apartamento ou o primeiro carro por um intercâmbio, projeto muito comum durante a pandemia. Optam por morar de aluguel em condomínios minúsculos e com pegada orgânica e ambientalista. Não são compradores e acumuladores compulsivos. São inteligentes, simples e desprovidos de ego. Enfim, gosto disso, e sou a favor de toda oferta que traga experiência de vida (“A geração do aqui e agora”, 21 de outubro).

Janice Gasparotto

Caxias do Sul, RS (via Instagram)

Criativos, mas narcisistas, mimados e moldados por um mundo patrulhado pela postura ultrapoliticamente correta. É um progresso ou um retrocesso?

Fernando Coelho

São Paulo, SP (via Instagram)

Sem sair da casa dos pais, sem saber dirigir e desconhecendo a autoridade. Realmente, 2020 é o começo do fim.

Max Cardoso

São Paulo, SP (via Instagram)

Amo essa geração.

Jacqueline Diniz

São Paulo, SP (via Instagram)

“Tempo em que não tinha silicone, lipo ou harmonização facial. A beleza era real, linda.” (“Os diamantes são eternos”, 21 de outubro)

Jorge Augusto

São Paulo, SP (via Facebook)

SALTO ALTO

A gente cansou de sofrer (“Com os pés no chão”, 21 de outubro).

Camila Machado

São Paulo, SP (via Instagram)

Demorou! Abaixo a ditadura do bico fino e do salto agulha. Viva o conforto e a saúde dos pés.

Luciana Mascarenhas

São Paulo, SP (via Instagram)

TITANIC

Interessante a pesquisa para entender a possível origem do naufrágio do Titanic, em 1912 (“Enigma centenário”, 21 de outubro), mas deveríamos deixá-lo descansar em paz e gastar energia com o desenvolvimento de vacinas e remédios contra a Covid-19.

Maria Gomes

São Paulo, SP (via Instagram)

Publicado em VEJA de 28 de outubro de 2020, edição nº 2710