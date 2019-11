Leitores: Marcos Valério, Jair Bolsonaro e Marcelo Serrado

Assuntos mais comentados

MARCOS VALÉRIO

A verdade sempre vem à tona. Não existe crime perfeito, e sim crime mal investigado (“A nova versão para um velho crime”, 30 de outubro).

Wellington Vieira

Natal, RN (via Instagram)

Triste fim de um partido que tinha de tudo… menos trabalhadores.

Antonio Sydney Cocco

Santos, SP

Não sou militante do PT, mas até para mim essa notícia do suposto envolvimento do ex-presidente Lula com um assassinato é devastadora. Será que ele chegou a tanto?

Keyla Cerceau

São Paulo, SP (via Instagram)

MARCELO SERRADO

O ator (“A censura voltou”, Conversa, 30 de outubro) não sabe se, depois das críticas que recebeu, continuará trabalhando. Sim, ele prosseguirá captando dinheiro para suas obras na iniciativa privada. Nossos impostos ou a dedução deles não podem mais caber em filmes que visem ao enriquecimento de alguns produtores, de alguns artistas ou de grandes corporações do entretenimento.

Carlos Fabian Seixas de Oliveira

Campos dos Goytacazes, RJ

BOLSONARO E OS EX-ALIADOS

Bolsonaro serve a um senhor, e esse senhor não tem o português como idioma nativo. Temos um presidente que governa de costas este país (“O perigoso jogo da traição”, 30 de outubro).

Tyler Vinicius

Paranaguá, PR (Via Facebook)

Bolsonaro não é fiel a ninguém, para dizer o mínimo. Por isso não é confiável. Isso para dizer o mínimo.

Cristiane Oliveira

São Paulo, SP (via Facebook)

AMÉRICA DO SUL

Os conflitos no Chile são uma excelente oportunidade para entendermos o que se passa no país vizinho e, com base na experiência de outra nação, fazermos a coisa certa (“O continente em convulsão”, 30 de outubro)

Genecio Feuser

Paranavaí, PR (via Facebook)

Não é preciso ser especialista, basta ter bom-senso. O equilíbrio é fundamental. Governo só para os ricos cedo ou tarde desanda.

Karlos Martins

São Paulo, SP (via Facebook)

DERRAMAMENTO DE ÓLEO

Virou uma calamidade. Só agora, depois que o petróleo se alastrou, é que decidiram se mexer (“O combustível da crise”, 30 de outubro). Foi como no recente episódio das queimadas na Amazônia. Enquanto parte da floresta não foi destruída, nada foi feito.

Marly Alcântara

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Ora, é triste ver como as tragédias ambientais começaram apenas agora, em 2019. Antes era tudo tão bem cuidado e preservado. Mas, de qualquer modo, é bom o barulho — faz com que as pessoas que davam pouca importância ao ambiente acordem do sono profundo.

Marcos Bornelli

Campinas, SP (via Facebook)

"Príncipe encantado não existe." (Veja Essa, 30 de outubro) Ana Marcia Carvalho = São Paulo, SP (via Instagram)

“Príncipe encantado não existe.” (Veja Essa, 30 de outubro) Ana Marcia Carvalho = São Paulo, SP (via Instagram)

AUDIOBOOKS

Ouvir um livro não é a mesma coisa que lê-lo, no papel ou digitalmente, mas é melhor do que nada. Mais vale um livro em áudio do que duas TVs ligadas (“Prazer para os ouvidos”, 30 de outubro).

Daiana Strey

London, Ontário, Canadá (via Facebook)

LEONARDO DA VINCI

Fantástica a explicação de VEJA sobre a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci (“A sabedoria por trás do sorriso”, 30 de outubro).

Pollykleide Ferreira

São Paulo, SP (via Instagram)

O passaporte já está separado para ir a Paris.

Maria Fernandes Rodrigues

Curitiba, PR (via Instagram)

LUAN SANTANA

O brasileiro gosta de comparações, e quase sempre compara mal. Quem acha que Luan Santana sucederá a Roberto Carlos talvez não conheça o Roberto, ou não conheça o Luan (“Namoradinho do Brasil”, Páginas Amarelas, 23 de outubro).

Alberto de Sousa Bezerril

Natal, RN

CRIPTOMOEDAS

As atividades do Atlas Quantum não foram interrompidas (“Criptotrambique”, 23 de outubro). Há suspensão parcial de saques em bitcoins, em função de solicitação de documentos feita por três das onze exchanges internacionais com que trabalha. Está disponível a opção de resgate em reais, limitado a 0,05 bitcoin. O Atlas tem saldo em criptoativos suficiente para honrar seus compromissos, comprovado por relatório de uma empresa internacional.

Fabio R. Eleutério

Diretor executivo do Atlas Quantum

CORINGA

A única escadaria do cinema que merece respeito mesmo é a de Rocky Balboa, em Filadélfia

(A Lista, 30 de outubro).

José Resende

Catalão, GO (via Facebook)

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2019, edição nº 2659