Datas: Paolo Rossi, Chuck Yeager e Joseph Safra

Quem conseguiria parar a seleção de 1982, de Zico, Sócrates, Júnior e Falcão, que parecia bailar dentro de campo na Copa do Mundo da Espanha? A sucessão de grandes partidas, contra a União Soviética (2 x 1), Escócia (4 x 1), Nova Zelândia (4 x 0) e Argentina (3 x 1), não autorizava pessimismo. E aí houve o jogo contra a Itália do centroavante Paolo Rossi. O italiano, que até então passara em branco no torneio, fez os três gols da vitória por 3 x 2. Para os brasileiros, foi a “tragédia do Sarriá”.

Ele marcaria outros — duas vezes contra a Polônia, na semifinal, na vitória por 2 x 0, e uma na final, no 3 x 1 contra a Alemanha. Foi artilheiro e melhor jogador do Mundial, em renascimento extraordinário e improvável. Pouco antes da Copa, tinha sido suspenso do futebol, denunciado por envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados da loteria esportiva. Aposentado, dividia seu tempo entre os comentários na TV, a produção de azeite e negócios de uma farmácia na Toscana. “O Brasil já chorou por causa dele, agora chora por ele”, disse Falcão. Rossi morreu em Arezzo, aos 64 anos. Enfrentava um câncer no pulmão.

Mais rápido que o som

Em 14 de outubro de 1947, a bordo de um jato apelidado de “Glamourosa Glennis”, em homenagem à mulher, o piloto americano Chuck Yeager conseguiu estrondoso recorde: voou mais rápido do que a velocidade do som pela primeira vez. Alcançou 1 541 quilômetros por hora a uma altitude de 13 700 metros, na Califórnia. A barreira do som é rompida quando um objeto ultrapassa 1 216 quilômetros por hora. Morreu em 7 de dezembro, aos 97 anos, em Los Angeles.

Em nome das boas causas

Nascido em 1938, em Beirute, capital do Líbano, Joseph Safra veio para o Brasil em 1962 para dar continuidade aos negócios da família, em especial o banco que leva seu sobrenome e do qual era proprietário. Ao longo da vida, destacou-se permanentemente pelo apoio a causas sociais, como a construção e reforma de hospitais, creches e museus. Safra era o homem mais rico do Brasil, com patrimônio estimado em 120 bilhões de reais. Morreu no dia 10, em São Paulo, aos 82 anos.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717