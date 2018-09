Carta ao Leitor: Amarelas ao Vivo

VEJA promoveu o primeiro debate dos candidatos a vice-presidente na terça-feira passada. Durante 73 minutos, eles fizeram perguntas entre si, ouviram perguntas dos jornalistas da revista e também dos internautas que acompanharam o debate com transmissão ao vivo pelo Face­book, que apoiou o evento. O encontro serviu para mostrar que, seja quem for o eleito, entre os quatro candidatos presentes, nenhum deles parece disposto ao papel de vice decorativo — expressão que Michel Temer fez incluir no vocabulário político quando era vice de Dilma Rousseff.

No dia 19 de setembro, VEJA voltará a promover um evento sobre a eleição, desta vez com os principais candidatos a presidente. Será o Fórum Amarelas ao Vivo, no qual os presidenciáveis serão entrevistados por jornalistas da revista diante de uma plateia no Teatro Santander, em São Paulo. O encontro começará às 8 horas e deverá ser encerrado às 17 horas. Os ingressos podem ser comprados no site de VEJA (veja.abril.com.br) ou pela central de atendimento (11-2875-4157).

A primeira edição do Fórum Amarelas ao Vivo com os presidenciáveis deu-se em novembro de 2017, antes da oficialização das candidaturas. De lá para cá, muita água passou por baixo da ponte — e alguns dos convidados presentes àquele evento estarão ausentes agora. O apresentador Luciano Huck, por exemplo, desistiu de entrar na disputa. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, abriu mão de concorrer em prol da coligação do seu partido, o DEM, com o PSDB de Geraldo Alckmin — que terminou sagrando-se o candidato tucano ao escantear o então prefeito de São Paulo, João Doria, hoje na disputa pelo governo do Estado.

A nova edição do Fórum Amarelas ocorrerá dezoito dias antes do primeiro turno da mais imprevisível eleição para presidente da República desde a redemocratização. Nestes tempos de notícias falsas, e de redes sociais tão profícuas em veicular boatos e leviandades, será uma oportunidade para conhecer um pouco melhor as ideias, as propostas e a personalidade dos principais candidatos — e de poder lhes formular perguntas sem intermediação.

Com o Amarelas ao Vivo do ano passado, o encontro dos vices na terça-feira e a nova edição do Amarelas ao Vivo em breve, VEJA tem-se ocupado em reunir os candidatos para debates e entrevistas com uma frequência superior à de pleitos anteriores. É uma forma de a revista reforçar a missão de oferecer a seus leitores e seguidores um jornalismo de qualidade, com conteúdo esclarecedor e confiável.

Publicado em VEJA de 12 de setembro de 2018, edição nº 2599