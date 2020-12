As frases que marcaram 2020

VER OU NÃO VER — EIS A QUESTÃO DE JAIR BOLSONARO

PANDEMIA? QUE PANDEMIA?

“Tem de deixar de ser um país de maricas, pô.”

………….

“Eu sou Messias, mas não faço milagre.”

………….

“É a vida. Todos nós iremos morrer um dia.”

………….

“Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma Tubaína.”

QUEIMADA? QUE QUEIMADA?

“Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior.”

………….

“Temos a matriz energética mais limpa do mundo. (…) Nós somos um exemplo.”

………….

“É uma mentira essa história de que a Amazônia arde em fogo.”

RESPEITO? QUE RESPEITO?

“Alguém já te mandou tomar uma Caracu hoje?”

………….

“Minha vontade é encher tua boca com uma porrada.”

PLANALTO CENTRAL EM VERTIGEM

“Não tem negócio de câmbio a 1,80. Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Pera aí.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, pondo água na fervura das assessoras do lar

“Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco, porque senão dá um mau cheiro do caramba.”

EDUARDO BOLSONARO, deputado federal (PSL-SP), em fino recado a colegas da Câmara

“(O boi) é o bombeiro do Pantanal.”

TEREZA CRISTINA, ministra da Agricultura, virando a questão de ponta-cabeça

“Precisa ter um esforço nosso aqui (…), porque só se fala em Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento.”

RICARDO SALLES, ministro do Meio Ambiente, em momento maquiavélico

“Somente a fé verdadeira desse povo cristão e conservador proporciona a couraça moral e o coração palpitante de amor patriótico para enfrentar o dragão da maldade.”

ERNESTO ARAÚJO, ministro das Relações Exteriores e cruzado no combate às hordas esquerdistas

“Mais imprecionante (sic): não havia a área de pesquisa em Segurança Pública.”

ABRAHAM WEINTRAUB, ex-ministro da Educação, em tuíte que causou muita impressão

“Acredito em príncipe encantado.”

DAMARES ALVES, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que atravessou o ano sem achar o seu

ENQUANTO ISSO, NO HEMISFÉRIO NORTE

DONALD “BASTA DIZER NÃO” TRUMP

“(O novo coronavírus) não afeta quase ninguém.”

………….

“Eles fraudaram e manipularam nossa eleição presidencial, mas haveremos de ganhar.”

………….

“Eles recomendam. Eu optei por não usar (máscara).”

………….

“Não acho que a ciência explique os incêndios florestais.”

E A IMAGEM DO FIM

“Uma tartaruga obesa, deitada de costas com as pernas se agitando sob o sol quente, percebendo que seu tempo acabou.”

ANDERSON COOPER, jornalista parente de cobra, que depois se disse arrependido da fala

À FLOR DA PELE

“Não foi a primeira vez. Faz parte de um padrão. Temos de estar atentos para, ao voltar à vida normal, que seja um novo normal (…), onde não haja injustiças como essa.”

NANCY PELOSI, presidente da Câmara dos Estados Unidos, que se ajoelhou com colegas (ela de vermelho) pelo negro George Floyd, asfixiado por um policial

Continua após a publicidade

“Haverá resistência às suas ambições, haverá gente que dirá: ‘Você está querendo demais’. São pessoas oprimidas pelo peso de só ver o que sempre foi, e não o que pode vir a ser. Não se deixem afetar.”

KAMALA HARRIS, a primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos, em recado a meninas que, como ela, integram minorias

“Quando você percebe, ou se sente desconfortável, é sua obrigação se informar e tomar posição, porque a ignorância deixa de ser desculpa.”

PRÍNCIPE HARRY, que só abriu os olhos para o preconceito racial ao se casar com Meghan, filha de uma negra

“Ganhar campeonatos é ótimo, mas qual o significado? Não significa nada se você não ajudar a alcançar mudanças. Não posso mais ficar quieto. Resolvi usar esta plataforma.”

LEWIS HAMILTON, o maior campeão de Fórmula 1 de todos os tempos, que passou a comemorar as vitórias com gestos de apoio ao Black Lives Matter

“Durante anos eu só tinha aquela menina para me acolher. Era a única imagem que me fazia sentir ser criança possível neste país.”

TAÍS ARAUJO, atriz, lembrando Cinthya Rachel, a garotinha negra que ficou famosa fazendo comercial de suco nos anos 1980

“Para mim, no Brasil não existe racismo.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente e expoente do governo do não

“Cada morte de um negro nas mãos da polícia embute duas tragédias: a morte em si e a inação que se segue.”

BEYONCÉ, cantora engajada na causa antirracismo e violência policial

O LADO DA RAZÃO

“O que vai determinar a retomada do mundo (…) é a capacidade de a ciência interpretar, organizar, provar. O único caminho é por aí.”

LUIZ HENRIQUE MANDETTA, ex-ministro da Saúde, demitido por trombar com a posição oficial do governo

“É preciso armar o povo com educação, cultura e ciência.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, ministro do STF, em reação elegante a uns e outros que querem “armar o povo”

“Posso soar como um disco furado, mas usem máscara.”

LADY GAGA, cantora, proprietária de uma vasta coleção

“É duro dizer às pessoas: continuem a ir a restaurantes, comprem uma casa nova, ignorem a pilha de cadáveres ali na esquina.”

BILL GATES, fundador da Microsoft e filantropo-mor, expondo o dilema de 2020

“O nacionalismo das vacinas põe vidas em perigo.”

URSULA VON DER LEYEN, presidente da Comissão Europeia. Depois não digam que não avisou

“Pensamentos ilusórios ou trivializações populistas não são apenas mentirosos, são irresponsáveis.”

ANGELA MERKEL, chanceler da Alemanha, que conduziu o combate à pandemia com mestria

“Não estamos em guerra. Os marinheiros não precisam morrer.”

BRETT CROZIER, capitão do porta-aviões USS Theodore Roosevelt, pedindo permissão para desembarcar centenas de soldados contaminados

“Se eu acreditasse em Deus, diria que a pandemia é um aviso para o sapiens.”

JOSÉ MUJICA, ex-presidente do Uruguai que já viu de tudo

ARMÁRIO BEM ABERTO

“Os homossexuais têm direito a uma família. Eles são filhos de Deus.”

PAPA FRANCISCO, em uma de suas muitas falas que deram o que falar

“Enquanto eu for presidente isso não vai acontecer. Só vai ter papai e mamãe.”

VLADIMIR PUTIN, dirigente muito macho da Rússia, que não quer nem ouvir falar em casamento de homossexuais

“Eu falava: ‘Não vai rolar, sou gay’. Respondiam: ‘Que desperdício’. Não entendia quanto esse comentário é violento.”

NANDA COSTA, atriz, sobre as reações a sua orientação sexual no começo da carreira

“Não assumi que sou gay. Falei que sou tudo.”

REYNALDO GIANECCHINI, ator, pondo os pingos nos is depois de confirmar a velha suspeita de que tivesse tido romances com homens

FINAL FELIZ

“Quatro vezes! Insano! Obrigado, foi uma noite incrível.”

BONG JOON-HO, o diretor sul-coreano de Parasita, que saiu do Oscar com quatro estatuetas

O BLOCO DAS EMPODERADAS

“Quero (…) me prestar uma homenagem, um tanto exibicionista até, da mulher que o tempo me transformou.”

CAROLINA FERRAZ, atriz que não tem o que esconder, posando nua aos 52 anos

“Houve momentos em que quis atirar Barack pela janela.”

MICHELLE OBAMA, falando francamente sobre a convivência com o ex-presidente americano

“Ah, os anos 1980. Quem não fez, né? Parecia que era moda.”

BEBEL GILBERTO, cantora que, sim, fez aborto naquela época

“A mulher se conhecer passa pelo vibrador, passa por falar disso.”

ANGÉLICA, apresentadora em processo de autoconhecimento

“Às vezes é mais fácil falar com estranhos do que com um amigo ou parente.”

PAMELA ANDERSON, atriz que está se descobrindo no camming, vídeos em poses provocantes

“Eu gosto daquela coisa Cinquenta Tons de Cinza.”

ISIS VALVERDE, atriz com queda pelo figurino sadomasoquista

Publicado em VEJA de 30 de dezembro de 2020, edição nº 2719